網通廠明泰私募、公開收購 仲琦前董事買股虧8萬…內線交易起訴
網通大廠明泰科技(3880)2019年斥資約48億私募、公開收購仲琦科技(2419)各取得約30.4%股權，時任董事馬嘉隆涉在限制交易期間電話下單買明泰股票，擬制性損失8萬250元。台北地檢署今偵結，依違反證券交易法內線交易罪起訴。
檢方追查，明泰總經理與仲琦時任副董事長劉美蘭在2019年11月26日對私募案達成共識，確定由明泰全額認購仲琦公司私募股，明泰公司預計以每股新台幣16.11元取得仲琦公司私募普通股1億股，仲琦公司私募增資完成，明泰公司預計取得仲琦公司30.4%股權，另又以每股32元公開收購仲琦公司普通股1億股。明泰公司以私募、公開收購方式各取得約30.4%仲琦股權。
起訴指出，馬嘉隆曾參與2019年12月12日仲琦公司私募案決議的董事會，因而得知重大消息，涉在隔日電話下單，以每股均價23.98元買進明泰股票共計150張，消息公開後10日內賣出，擬制性損失8萬250元。北檢今偵結，依內線交易罪起訴馬嘉隆，時任副董事長劉美蘭及親友等人涉內線交易部分則罪嫌不足，獲不起訴處分。
