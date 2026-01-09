為21萬投共 海軍陸戰隊中士拿五星旗宣誓效忠「祖國」

中華民國國軍海軍陸戰隊一名陳姓中士因有資金缺口，竟淪為遭中共情治人員吸收，依指示手持五星旗拍攝宣誓效忠「祖國」的影片，更洩漏兩棲突擊車性能、總統視導左營營區行程，以及漢光演習等機密文件，檢方認定他嚴重危害國家安全，依違反國家安全法、貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

檢方調查，這名陳姓男子自2017年底起擔任海軍陸戰隊中士，明知軍人負有對國家忠誠及保密義務，卻因資金需求，於去年1月在網路上結識暱稱「吉祥」的中國大陸人士，他因此在金錢誘惑下，同意以相當對價出賣軍事機密及軍人魂。

起訴指出，陳男從去年2月至3月間在高雄楠梓住處，配合「吉祥」指示，手持五星旗拍攝影片，內容高喊承認台灣屬於中國大陸、宣誓效忠等語，影片傳送後，「吉祥」隨即在4月分2次匯款共20萬元到陳男的帳戶，作為其「投共」及認同中共立場的報酬。

食髓知味後，陳男更進一步利用職務之便刺探軍情，在5、6月間將應秘密的軍方編裝武器、AAV型兩棲突擊車性能諸元及保養紀錄等資料，以手機翻拍後透過Telegram傳給「吉祥」。

去年7月15日陳男甚至將總將前往左營營區視察的極機密行程，透過Line洩漏給對方，當晚隨即收到1萬元「獎金」。

不僅如此，陳男在7月21日，又將漢光演習的調研內容、無人機回報格式等機密文件傳送給「吉祥」，雖尚未取得對價即遭查獲，但其犯行已嚴重破壞國安防線。