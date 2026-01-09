快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

聽新聞
0:00 / 0:00

為21萬投共 海軍陸戰隊中士拿五星旗宣誓效忠「祖國」

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

中華民國國軍海軍陸戰隊一名陳姓中士因有資金缺口，竟淪為遭中共情治人員吸收，依指示手持五星旗拍攝宣誓效忠「祖國」的影片，更洩漏兩棲突擊車性能、總統視導左營營區行程，以及漢光演習機密文件，檢方認定他嚴重危害國家安全，依違反國家安全法、貪汙治罪條例等罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

檢方調查，這名陳姓男子自2017年底起擔任海軍陸戰隊中士，明知軍人負有對國家忠誠及保密義務，卻因資金需求，於去年1月在網路上結識暱稱「吉祥」的中國大陸人士，他因此在金錢誘惑下，同意以相當對價出賣軍事機密及軍人魂。

起訴指出，陳男從去年2月至3月間在高雄楠梓住處，配合「吉祥」指示，手持五星旗拍攝影片，內容高喊承認台灣屬於中國大陸、宣誓效忠等語，影片傳送後，「吉祥」隨即在4月分2次匯款共20萬元到陳男的帳戶，作為其「投共」及認同中共立場的報酬。

食髓知味後，陳男更進一步利用職務之便刺探軍情，在5、6月間將應秘密的軍方編裝武器、AAV型兩棲突擊車性能諸元及保養紀錄等資料，以手機翻拍後透過Telegram傳給「吉祥」。

去年7月15日陳男甚至將總將前往左營營區視察的極機密行程，透過Line洩漏給對方，當晚隨即收到1萬元「獎金」。

不僅如此，陳男在7月21日，又將漢光演習的調研內容、無人機回報格式等機密文件傳送給「吉祥」，雖尚未取得對價即遭查獲，但其犯行已嚴重破壞國安防線。

橋頭地檢署檢察官痛批陳男身為現役軍人，卻為一己私利出賣國家，拍攝投共影片並多次洩密，嚴重危害軍隊紀律與國家安全，除依法起訴外，具體求處重刑，同時也發現另有多名現役及退役軍人涉案，將持續擴大偵辦。

橋頭地檢署。圖／本報資料照
橋頭地檢署。圖／本報資料照

漢光演習 軍人 機密 中共

延伸閱讀

七期豪宅虐殺案 死者自幼無父母...海軍陸戰隊退伍、坐牢仍在健身

台灣共產黨升五星旗 黃偉哲強硬拆除：國家的尊嚴不容踐踏

鄭麗文參加總統府前升旗典禮 開心與韓國瑜自拍

遞朝野和解橄欖枝 鄭麗文明出席總統府前元旦升旗

相關新聞

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

台中地院連續5天審理七期豪宅虐殺案，劉姓主嫌與同夥以「十大酷刑」虐死許姓男子，畫面拍下許被榔頭猛砸哀嚎，大喊好幾聲「救命...

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒捲入「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，台北地方法院依銀行法背信罪判辜7年8月徒刑...

指周刊教唆黑道小弟放鐵釘恐嚇？黃國昌挨告誹謗…法院今開庭他沒來

鏡週刊提自訴，稱民眾黨主席黃國昌曾發言影射鏡週刊教唆黑道小弟在上報記者陳燕珩父親車上放置鐵釘恐嚇，涉嫌誹謗。台北地方法院...

病患呼吸管脫落、唇發黑 照護員還硬灌食…三總連帶賠死者家屬224萬

紀姓照服員在三軍總醫院汀州院區照顧李姓病患，未注意呼吸器管線脫落、李嘴唇發黑，還持續灌食，女同事疑惑紀灌食時間過久，紀還...

網通廠明泰私募、公開收購 仲琦前董事買股虧8萬…內線交易起訴

網通大廠明泰科技(3880)2019年斥資約48億私募、公開收購仲琦科技(2419)各取得約30.4%股權，時任董事馬嘉...

為21萬投共 海軍陸戰隊中士拿五星旗宣誓效忠「祖國」

中華民國國軍海軍陸戰隊一名陳姓中士因有資金缺口，竟淪為遭中共情治人員吸收，依指示手持五星旗拍攝宣誓效忠「祖國」的影片，更...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。