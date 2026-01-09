台東原鄉部落設酒駕取締關卡引反彈 檢方回應了

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣延平鄉桃源村部落入口，昨天由關山警分局執行酒駕擴大臨檢行動，警方在部落唯一對外聯絡道路設置管制點，對進出車輛全面攔查。由於現場警力部署明顯、臨檢時間較長，引發部分部落族人不滿，質疑警方在原鄉部落設點臨檢，是否過於嚴厲，甚至帶有針對性。

台東地檢署表示，此次酒駕臨檢是基於整體治安與交通安全考量，近年台東地區酒駕案件始終居高不下，毒駕案件亦呈現逐步攀升趨勢，加上年關將近，民眾聚會與飲酒機會增加，為防範公共危險事故發生，已指示警方加強查緝，由各分局依轄區特性自行規畫執行，屬例行性執法作為，目的在於嚇阻再犯，保障用路人與民眾生命安全。

根據縣警察局統計，近3年酒駕取締件數逐年上升，2022年為164件、2023年增加至246件，2024年更攀升至337件，顯示酒駕問題仍未有效遏止。顯示酒駕防制仍是重要治安課題。去年端午節3天連假期間，警方針對前往綠島及蘭嶼實施為期3天的離島交通大執法，也取締11件酒駕案件。

另依台東地檢署公布資料，公共危險罪已連續5年高居台東刑事案件起訴數首位，其中酒駕即為主要類型。

不過，執法進入部落仍引起地方不同聲音。有村民表示，桃源村平時人口不多，多為熟識的族人進出，「突然看到整條路封起來，警察那麼多，還以為發生什麼大事」，也有長輩說，自己只是外出買東西返家，卻被要求酒測，心理上難免不舒服，「不是不能配合，只是感覺好像被特別盯上」。

議員古志成也公開表達不滿，指出這是部落有史以來首次遇到如此大規模的酒駕臨檢，認為警方在單一村莊設點，封鎖唯一出入口，有「牛刀殺雞」之感，比例原則恐有失衡。他質疑，若只是例行性酒駕取締，是否有必要採取如此高強度作法，導致族人產生被標籤、被針對的感受。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東縣延平鄉桃源村部落入口，昨天由關山警分局執行酒駕擴大臨檢行動。圖／議員古志成提供
台東地區酒駕居高不下，為防範公共危險事故發生，地檢署已指示警方加強查緝。記者尤聰光／攝影
台東地區酒駕居高不下，為防範公共危險事故發生，地檢署已指示警方加強查緝。記者尤聰光／攝影

