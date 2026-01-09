快訊

酗酒男凌晨口角拿獵槍打爆鄰居的頭 判12年再監護3年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新竹縣尖石鄉黃姓原住民與徐姓鄰居口角，返家拿獵槍朝徐的頭部射擊，徐爆頭死亡，一審依殺人罪判黃12年徒刑，因黃有酒精使用障礙，令執行完畢後入相當處所監護5年，二審將監護期間減為3年，其餘刑度不變，最高法院駁回上訴，全案定讞。

黃（44歲）有森林法、家暴前科，育有4子，最大的小孩已21歲，最小的僅2歲。黃2017年2月以1萬2千元購得狩獵用的獵槍，這把槍由金屬擊發機構、木質槍托及貫通的金屬槍管組合而成，可供擊發口徑0.27吋打釘槍用空包彈（作為發射動力），用以發射彈丸。

黃2024年4月12日凌晨1點37分在徐的住處爭執，拿起獵槍朝徐的頭部開槍，徐因顱腦損傷當場死亡。黃隨即攜帶槍枝返回住處，拆解後棄置於住處前草叢、圍牆邊。經醫院鑑定，黃符合酒精誘發精神病症狀，犯案時處於急性精神病狀態，辨識能力降低。

一審審酌黃未尊重原住民傳統文化、妥適用槍，僅因口角糾紛即持槍朝徐頭部射擊，造成無可彌補的傷痛，考量黃坦承犯行，態度尚可，依殺人罪判12年徒刑，因黃為酒精使用障礙患者，若未接受戒癮治療，社會復歸有極大障礙，因此宣告執行後監護5年。

黃對刑度沒有意見，但不滿執行完畢後還得入相當處所監護5年，提起上訴。二審審理時，黃稱15、16歲開始喝酒，30歲幾乎就是「天天喝、喝到醉」，並說自己肝、腎功能變差，有酒精中毒的現象，之前有去尖石鄉的診所拿藥，但沒打算戒酒，只打算靠吃藥控制，「吃完後再喝」。

二審審理後，判決監護處分改為刑後入相當處所監護3年，其餘上訴駁回。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓原住民持獵槍朝徐的頭部轟，徐當場死亡，最高法院依殺人罪判黃12年徒刑，令執行完畢後入相當處所監護3年定讞。圖／聯合報系資料照片
黃姓原住民持獵槍朝徐的頭部轟，徐當場死亡，最高法院依殺人罪判黃12年徒刑，令執行完畢後入相當處所監護3年定讞。圖／聯合報系資料照片

