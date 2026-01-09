指周刊教唆黑道小弟放鐵釘恐嚇？黃國昌挨告誹謗…法院今開庭他沒來

鏡週刊提自訴，稱民眾黨主席黃國昌曾發言影射鏡週刊教唆黑道小弟在上報記者陳燕珩父親車上放置鐵釘恐嚇，涉嫌誹謗。台北地方法院今開庭，黃國昌並未到庭，也沒有委任律師代理。

周刊提告指出，陳燕珩曾撰寫「鏡週刊集團虧空16.8億瀕破產，裴偉設海外紙上公司搬7億全燒光」的新聞，黃國昌在接受媒體聯訪時，指稱「她（指陳燕珩）在追查一些弊案的時候，她們家地下室、她爸爸的車子被塞滿了鐵釘」等語，影射公司教唆黑道小弟或酒店少爺放鐵釘恐嚇。

周刊認為黃國昌故意發表不實言論，足以詆毀公司名譽，自訴黃國昌涉犯刑法誹謗罪嫌。台北地院今開庭，黃國昌並未到庭，法官問周刊委任律師，如何透過自證資料推論黃開記者會的內容有指明周刊教唆黑道小弟恐嚇？

周刊委任律師指出，黃國昌當時先提及「精鏡傳媒集團最少有八億的資金」等語，隨後接著說「上報有一位非常有勇氣的記者叫做陳燕珩」、「她在追查一些弊案的時候，她們家地下室、她爸爸的車子被塞滿了鐵釘」。