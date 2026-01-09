七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

台中地院連續5天審理七期豪宅虐殺案，劉姓主嫌與同夥以「十大酷刑」虐死許姓男子，畫面拍下許被榔頭猛砸哀嚎，大喊好幾聲「救命！」對方仍不停手，檢察官今提示畫面不禁哽咽，直言死者死前歷經極大恐慌，痛斥凶嫌泯滅人性，對劉求處無期徒刑，2共犯求12年6月至14年3月。

檢方起訴指出，劉姓主嫌（32歲）從事博弈和許姓助理有債務糾紛，前年10月18日在七期豪宅與劉姓友人（37歲）、石姓員工（19歲）及林姓少年，拿球棒、榔頭及尖刀攻擊，還逼用毒品、持老虎鉗拔牙虐死許；劉也遭起底，竟是台中市警局第六分局警友站的副站長，案發後警方予以除名。

中院今上午量刑辯論，公訴檢察官殷節指出，劉男經精神鑑定，其案發時精神、心智正常，也和毒品濫用無關，不符合刑法第19條減刑要件，且劉等人長時間拘禁、以虐取樂，手段凶殘至極無人性，把許姓死者當成待宰牲畜毫無尊嚴。

檢方再次當庭提示劉等自行錄下的凌虐過程，其中1段劉等拿球棒、榔頭在陽台痛毆許男時，許被砸到膝蓋痛的慘叫、哀嚎，聲聲大喊「救命！」「救命啊！」但眾人絲毫不停手。

殷節不禁哽咽直言，這段畫面讓檢察官無法忘卻，可見死者生前承受巨大痛苦、精神恐慌，頻頻喊救命表達想活下的希望，卻沒有人停手，實在令人鼻酸。

殷就其他量刑因子分析時提到，劉男犯後向民間救護人員自稱是「警方人員」，又謊稱許男自殘，並和同夥清理現場、串滅證，還製造假證據，種種手段惡劣至極。

且劉男從事不法賭博，以月租8萬元住在七期市政路豪宅，平時開豪車、叫傳播小姐，卻至今不願賠償被害家屬，案發至今逾1年，劉才在前天1月7日提出要「抄佛經」，痛批他非真心悔悟，根本是算計求減刑才使用的廉價、不真誠手段。

檢方經綜合相關量刑因子、犯後態度等一切情狀，具體向國民法庭求刑，建議判處劉姓主嫌無期徒刑、劉姓男子12年6月至13年9月徒刑，石男13年至14年3月。

台中地院合議庭預計今下午評議後宣判。