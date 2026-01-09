辜仲諒涉澄清湖大樓購地案一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒捲入「紅火案」衍生的中信銀「澄清湖大樓購地」案，台北地方法院依銀行法背信罪判辜7年8月徒刑。辜和檢察官皆上訴，台灣高等法院裁定辜仲諒、同案被告張明田、林祥曦自1月13日起，延長限制出境、出海8月，每日上午7點至11點在住居所持手機拍攝自己面部照片，同步傳送至科技設備監控中心之方式8月。

中信金控前財務長張明田一審判刑8年、中信銀前副總經理林祥曦判刑9年6月、中信銀證券投顧前董事李聲凱判刑9年4月。高院也裁定李聲凱自1月13日起延長電子腳環監控，每日上午8點至10點拍照傳回科偵中心，期間8月。

高院指出，辜仲諒等4人經一審認定違反銀行法銀行負責人背信罪、證券交易法特別背信罪等罪，犯罪嫌疑重大，有相當理由足認有逃亡之虞，為確保日後審判、執行程序順利進行，應接受科技設備監控。因限制出境、出海、定期報到及科技設備監控期間將於1月12日屆滿，因此再作裁定。

高院認為本案屬重大金融犯罪，有日後經民事追索賠償的風險，基於趨吉避凶、不甘受罰的基本人性，逃亡的可能性很高。辜仲諒曾任中國信託金融控股公司副董事長、副總執行長及中信商銀董事長，張明田、林祥曦、李聲凱分別擔任要職，且李聲凱已取得紐西蘭國籍，妻小都住在紐西蘭，於該地具正當職業，至2017年遭緝獲前，多次持紐西蘭護照入出境，高院認為以4人的資力及能力，能在境外生活。

因我國四面環海，離境不難、方式多元，高院認為若僅以「非定點」拍照上傳方式報到，難保不會逃脫，4人雖然舉「春節探親」、「主辦賽事路程遠」等不便定時在住居所拍照反映難處，院方認為應等到有需求時，檢附相關事證提出聲請，法院再酌情處理。