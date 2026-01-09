台東原鄉部落酒駕大臨檢掀波瀾 村民質疑被針對…警強調依法

關山警分局昨天在台東縣延平鄉桃源村部落入口執行酒駕擴大臨檢行動，實施全面攔查，陣仗不小，由於是部落唯一對外聯絡道路設置管制點，行動一出，引發部分族人不滿，質疑警方作法是否過於嚴厲，甚至帶有針對性。議員認為太誇張。

警方表示，臨檢行動完全依法執行，並非針對特定人、特定地區。酒駕防制是全縣性重點工作，臨檢地點會依交通動線、時段風險及過往事故資料進行規畫，原鄉地區同樣屬於道路安全維護範圍，並無差別對待。

警方也指出，設置於部落入口，是考量道路單一、便於攔查，目的在於降低酒駕事故風險，保障駕駛人與居民安全，並非要造成族人困擾。未來也會持續檢討臨檢方式，加強與地方溝通，避免執法作為引發誤解。

有村民表示，桃源村平時人口不多，多為熟識的族人進出，「突然整條路封起來，感覺好像發生什麼大事」，也有長輩說，自己只是外出買東西回家，卻被攔下酒測，心裡難免不舒服，「不是不能配合，只是覺得被當成重點對象」。

議員古志成也公開表達不滿，指出這是部落有史以來首次遇到如此大規模臨檢，認為警方在單一村莊設點、封鎖唯一出入口，有「牛刀殺雞」之感，比例原則失衡。他質疑，若只是例行酒駕取締，是否有必要動用如此大陣仗，讓族人產生被標籤、被針對的感受。

對此，也有外界人士將此次行動，與去年11月議會審查警察局預算時的爭議連結。當時警察局編列「罰金、罰鍰及怠金」歲入高達1億2000萬元，引發部分議員質疑恐加重民眾負擔，也增加基層警員績效壓力。古志成在會中提案刪減2000萬元，並獲得附議，最終經議會決議通過。外界因此揣測，此次臨檢地點是否「過於巧合」，引發聯想。

此次事件也讓基層執法與地方感受之間的拿捏再度浮上檯面。如何在維護交通安全的同時，兼顧原鄉社會氛圍與居民尊嚴，成為地方各界關注的課題。

