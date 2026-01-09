台南改裝車橫行噪音擾民 2小時稽查75輛5…5件這些違法

台南市南科周遭道路常有改裝車輛狂飆、噪音妨礙安寧，民怨四起。警方昨晚會同環保、監理單位，2小時內攔查各式車輛75輛，高達53件違法改裝車、2輛排氣管檢測不合格。

另環保局統計：114年度因民眾以「環境部噪音車檢舉網站」通報噪音車輛、共查獲計171件，警方也籲請民眾一起「檢噪」。

善化分局交通組巡官徐婉瑜表示，昨晚與市府環保局、麻豆監理站及交通警察大隊組成「環、警、監聯合稽查小組」，在新市三里活動中心前空地，「以口袋式強力稽查噪音車輛，遏止改裝噪音車輛擾民，維護民眾生活品質與安寧。」

警方表示，現場鎖定非法改裝、噪音車輛，主動攔查檢驗，進行噪音檢測，排氣噪音超過標準，由環保局告發並限期改善。若有改裝車燈、裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管改裝翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器或無照駕駛等違規行為，由警察及監理單位祭出罰單，維護用路人安全。