獨／知名房仲勾結保全盜賣個資...「小白機」資料2億筆 聲押禁見

調查局資安站掌握情資，指知名房仲林聿暐涉勾結多個社區保全，以現金購買或抵債方式取得民眾個資，再賣給從事房仲相關人員牟利。辦案人員昨天搜索約談林男等3人到案，台北地檢署漏夜偵訊後，因林男對個資來源與買家身分均不透露，且有刪除檔案行為，檢察官認有串滅證之虞，清晨當庭逮捕聲押禁見；房貸仲介鄭仲廷、林士明各以5萬元交保。

知名房仲林聿暐（中）涉勾結社區保全盜賣個資，今晨遭檢方聲押禁見。記者張宏業／攝影

據調查，40多歲已婚的林聿暐是雙北地區知名房仲，曾在知名大型房仲公司任職，他過去與溫姓前房仲勾結，由溫男編寫號稱房仲神器的「People」查詢系統（俗稱小白機），裡面包含姓名、性別、年籍生日、電話、身分證字號、戶籍地址、房地所有權等資料，藉此開發隱性客戶。

據調查，這台小白機裡，不僅記錄全台1億7千萬筆民眾的房產個資，令檢調驚訝的是，這套資料庫裡竟還有陳水扁、馬英九及蔡英文3位前任總統個資，連居住地、歷任工作職務都一清二楚，林聿暐與溫男以一台1萬至5萬元不等價格，販售小白機，賺進數百萬元不法所得，林聿暐曾為此被依違反違法個資法判刑4月。

調查局發現，林聿暐從2023年起，涉與不少大型社區保全人員合作，過去曾以5000元代價，以包裹式購買社區住戶資料，有時也會像不動產開發人員取得，另有保全積欠林男款項，索性用交付個資來「抵債」，林男取得個資後，會透過同業介紹買家購買個資，林男匯給對方5000元佣金作介紹費，由於資料數目龐大，報請檢察官廖彥均指揮偵辦。

資安站搜索扣押林聿暐電磁紀錄與手機，發現雲端硬碟裡竟有多達快2億筆個資，且手機內還有傳送戶政資料給買家的截圖，不少個資都是在三重、蘆洲地區，但林男對個資來源、買家身分都說「不記得」、「忘記了」，檢方認為林男持有的小白機資料驚人，儼然已是國安問題，是否有賣給不法分子或詐團，有必要羈押查明究竟。

過去曾有房仲業者透露，比起傳統靠仲介找屋主，小白機所提供的訊息可讓工作效率快非常多，因為傳統仲介方式，須得拜訪管理員，拜託管理員給屋主的連絡方式，真的很沒效率。