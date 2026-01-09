聽新聞
蘇澳夜校鐘點費 傳7年溢領、詐領百萬

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭蘇澳國中遭檢舉補校老師未上課而詐領鐘點費，已有部分老師坦承溢領，檢調正進一步擴大追查涉案情節。縣府教育處晚間表示，尊重司法調查，勿枉勿縱。記者戴永華／攝影
宜蘭蘇澳國中夜間補校遭人檢舉有教師詐領鐘點費，檢調陸續約談相關人員到案說明。據了解，除了教師提早下課領取鐘點費，還偽造上課名冊，檢調初估7年間違法溢領、詐領金額達上百萬元，有7名教師承認未上足鐘點溢領的部分，正擴大偵辦。

縣內部分學校為方便長者或新住民進修學習，開辦夜間補校，時間從晚間6時30分至9時30分，分4堂課，每堂鐘點費378元。蘇澳國中數月前被檢舉，指控夜間補校教師疑似未上課或提早下課簽領鐘點費，類似情況持續約7年。

檢調去年啟動調查，校長楊乃光、主任等10多人被約談後移送複訊，說明夜間補校的開班排課情形。楊乃光以證人身分應訊，但對教師是否溢領或詐領鐘點費表示並不知情。複訊後所有人無保請回。

不過近日檢調掌握新事證，調查站再度約談教師到案說明，其中有7名教師坦承未上足鐘點時數領取費用，但願意繳回。

據了解，涉案教師以現任教師居多，另有返校兼課的退休教師，有人因學生數不足無法開課，涉嫌偽造文書重複填寫學生姓名湊足人數，以便開課，每人詐領2萬至20萬元不等金額，總數逾百萬元。這部分目前尚無人承認。

鐘點費編列在縣府教育處預算，教育處代理處長陳金奇說，去年掌握案情，校方也有回報說明，教師應有實際上課才能領取鐘點費，縣府會配合偵辦，依法辦理。

不過，夜間補校在夜間上課，鐘點費也僅數百元，多數教師不願意上，經常是學校請託來幫忙上課。相關人員表示，有時老人家上夜校，也會希望老師早一點下課，老師便宜行事，但應該沒有故意、企圖詐領鐘點費。

