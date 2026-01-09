調查局第62期調查班結業 108名生力軍平均26歲

法務部調查局調查班第62期結業典禮，本期結業前三名依序為藍予妙（中）、謝孟軒（右）與趙彥翔（左）。記者胡經周／攝影

法務部調查局第六十二期調查班昨結業，一○八名學員成為調查局生力軍，結業成績前三名的藍予妙曾任律師執業約一年、謝孟軒從警約六年，台大政治系畢業的趙彥翔長期關心公共事務。調查局表示，學員原本有穩定工作或可投入特定產業，選擇投入具挑戰性的調查局工作，未來將致力於案件偵辦與國安工作，奉獻精神可嘉。

藍予妙畢業於台北大學法律系，現就讀同校法律研究所刑事法學組，就學期間通過律師高考與調查局第五十九期考試，先保留調查局名額，經律師實習、執業約一年，累積實務經驗與不同視角後，再投入公職。

藍予妙表示，從事律師工作，接觸刑事與民事案件，更確立自己關懷人群、守護社會的志向，法律專業只是起點，更需熱忱、紀律、中立與團隊合作，方能走得長遠，合格的調查官並無固定模板，關鍵在於慎獨自律、勇於承擔與跳脫舒適圈，期許未來成為兼具圓融、關懷有溫度的調查官。

謝孟軒曾任保三總隊偵查佐，受訓一年，對白領犯罪與經濟犯罪建立不同的偵辦視角，期許自己在偵查實務中累積歷練，期許成為允文允武、值得託付的調查官。趙彥翔求學期間關切不平等議題及公共事務，受訓後認知到調查局作為國安重器的使命感。趙發現，從職棒簽賭案到林錫山收賄案、鎮小江共諜案都有調查局身影，調查局工作能改變國家社會、維持民主制度，期許不忘初衷，不枉職責，不負所學。

調查局指出，本期原有一二一名學員，在展抱山莊接受一年嚴格訓練，一○八名學員順利結業，其中男生六十四位，女生四十四位，包含隨班附訓憲兵二名，平均年齡廿六歲。