快訊

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

日偶像女團突發公告！成員被爆「與經紀人不當交流」 無限期暫停活動

台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

基隆婦人與丈夫談離婚找3男助陣動刀行凶 逮3嫌聲押獲准

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市周姓女子疑想與林姓丈夫離婚，委由3名男子與林談判時，持刀將林殺傷。警方逮捕涉案的周女、陳男和曾男，另名男子尚未落網。檢方將3人列為殺人未遂嫌犯並聲押，法官今天審理後，認有羈押原因及必要性，裁定羈押禁見。

56歲林男6日上午在和平島女性友人住處被人殺傷，消防局接獲林的女性友人報案後，將身受多處刀傷的林男送往衛生福利部基隆醫院急救，轉入加護病房觀察，暫無生命危險。

基隆警第二分局與基隆市警局刑警大隊組成專案小組，調閱現場周邊監視影像及查訪附近居民，鎖定涉案車輛嫌犯身分後，向基隆地方法院聲請拘票及搜索票查緝。

警方6日下午在中正區中船路找到涉案的租賃車，並在附近埋伏。34歲陳男最早出現，靠近車子時被捕。45歲周女和44歲曾男及另名男子發現異狀，分頭逃逸。警方及時抓到周女和曾男，但被另1名男子逃逸，尚未查獲作案刀械。

檢警查出，周女6日上午開車載3名男子前往和平島後，周女在車上等待，3男上樓要求林男同意離婚，雙方發生爭執，殺傷林男後逃離現場。陳、林都否認自己有持刀行凶 ，周女辯稱，不知道3樓上樓後會發生凶殺案。

檢方指周女、陳男和曾男涉犯殺人未遂、恐嚇及強制罪嫌，並向基隆地方法院聲請羈押。法官審理後，依檢察官提出相關事證，認3人犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上重，且有事實足認為有逃亡、勾串共犯或證人之虞，非予羈押顯難進行追訴，核裁定羈押並禁止接見通信及收授物件。

基隆市周姓女子邀陳姓、曾姓男子與林姓丈夫談判離婚時，持刀殺傷林男。檢方偵查後聲押，法官今天裁准。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市周姓女子邀陳姓、曾姓男子與林姓丈夫談判離婚時，持刀殺傷林男。檢方偵查後聲押，法官今天裁准。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市周姓女子邀陳姓、曾姓男子與林姓丈夫談判離婚時，持刀殺傷林男。檢方偵查後聲押，法官今天裁准。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市周姓女子邀陳姓、曾姓男子與林姓丈夫談判離婚時，持刀殺傷林男。檢方偵查後聲押，法官今天裁准。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市周姓女子邀陳姓、曾姓男子與林姓丈夫談判離婚時，持刀殺傷林男。檢方偵查後聲押，法官今天裁准。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市周姓女子邀陳姓、曾姓男子與林姓丈夫談判離婚時，持刀殺傷林男。檢方偵查後聲押，法官今天裁准。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 殺人未遂 和平島

延伸閱讀

何如芸離婚3年崩潰大哭 見「婚內失戀」悲痛「我就是得不到愛的人」

【即時短評】營養午餐免費基隆市長選戰角力 謝國樑、童子瑋「過招」

基隆「百年私校」光隆家商轉型日照中心！謝國樑、童子瑋同台支持

拒行房只哄手機！夫情纏AI夜夜「限制級互動」 人妻心死求離婚

相關新聞

彰化醫院圍牆外凶殺案真相揭曉 拿出刀者自首被判徒刑8月

李男和蔣男去年前往衛福部彰化醫院治療毒癮前，共同吸食煙彈，蔣男認為李男應給600元遭拒，雙方發生口角，相約醫院東側圍牆外...

台積電再1內鬼續押 智財法院裁定關鍵理由曝光

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出共犯台積電前工程師陳韋傑涉嫌洩漏公司營業秘密，及東京威力主管盧怡尹涉嫌湮滅...

無法體檢盼法官審酌 黃呂錦茹聲請解除腳鐶

國民黨北市黨部前主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，依偽造文書、個資法起訴，法官裁定1千萬元交保，並戴電子腳鐶科技監控。黃呂認...

算盤打錯…父子忘記停車處謊報遭竊 利用警察罰36萬元

余姓男子騎他父親名下機車外出，因故障停在路邊並搭火車回家，後因忘了機車停在那裡，父子倆報案指機車被偷，想利用警方找回機車...

基隆婦人與丈夫談離婚找3男助陣動刀行凶 逮3嫌聲押獲准

基隆市周姓女子疑想與林姓丈夫離婚，委由3名男子與林談判時，持刀將林殺傷。警方逮捕涉案的周女、陳男和曾男，另名男子尚未落網...

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出另有台積電前工程師陳韋傑涉嫌竊取公司核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。