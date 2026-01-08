基隆婦人與丈夫談離婚找3男助陣動刀行凶 逮3嫌聲押獲准

基隆市周姓女子疑想與林姓丈夫離婚，委由3名男子與林談判時，持刀將林殺傷。警方逮捕涉案的周女、陳男和曾男，另名男子尚未落網。檢方將3人列為殺人未遂嫌犯並聲押，法官今天審理後，認有羈押原因及必要性，裁定羈押禁見。

56歲林男6日上午在和平島女性友人住處被人殺傷，消防局接獲林的女性友人報案後，將身受多處刀傷的林男送往衛生福利部基隆醫院急救，轉入加護病房觀察，暫無生命危險。

基隆警第二分局與基隆市警局刑警大隊組成專案小組，調閱現場周邊監視影像及查訪附近居民，鎖定涉案車輛嫌犯身分後，向基隆地方法院聲請拘票及搜索票查緝。

警方6日下午在中正區中船路找到涉案的租賃車，並在附近埋伏。34歲陳男最早出現，靠近車子時被捕。45歲周女和44歲曾男及另名男子發現異狀，分頭逃逸。警方及時抓到周女和曾男，但被另1名男子逃逸，尚未查獲作案刀械。

檢警查出，周女6日上午開車載3名男子前往和平島後，周女在車上等待，3男上樓要求林男同意離婚，雙方發生爭執，殺傷林男後逃離現場。陳、林都否認自己有持刀行凶 ，周女辯稱，不知道3樓上樓後會發生凶殺案。