台積電再1內鬼續押 智財法院裁定關鍵理由曝光

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出共犯台積電前工程師陳韋傑涉嫌洩漏公司營業秘密，及東京威力主管盧怡尹涉嫌湮滅證據，本月5日追加起訴2人。全案今移審智慧財產及商業法院，合議庭裁定陳男繼續羈押禁見3個月，主要理由為陳男前後供述不一、避重就輕，且有更換個人手機及公務電腦等積極串滅證行為。

智慧法院指出，陳韋傑雖坦承借用不知情同事帳號密碼登入台積電公司資料庫，擅自重製、取得台積電屬國家核心關鍵技術的相關營業秘密資訊，並傳送給共犯陳力銘，卻矢口否認違反國家安全法。

其次，陳男對於遭起訴犯罪情節及手段，前後所述不一，且對細節避重就輕加以推諉，更在得知共犯陳力銘與其他同案被告已遭調查，隨即更換個人手機及公務電腦，藉以報廢或毀損全案用以重製、傳送相關營業秘密的設備，疑似有滅證舉措，足認有串、滅證據之虞。此部分犯罪情節尚待與在押共犯陳力銘和其他證人供詞、相關電磁紀錄等勾稽比對。