算盤打錯…父子忘記停車處謊報遭竊 利用警察罰36萬元

余姓男子騎他父親名下機車外出，因故障停在路邊並搭火車回家，後因忘了機車停在那裡，父子倆報案指機車被偷，想利用警方找回機車。警方確實有找回機車，但也拆穿騙局，父子均被依誣告罪判刑6月，如果不想入獄，得付出36萬元的代價。

判決指出，余男2024年10月28日騎他的父親名下的機車出門，騎到雙溪火車站附近的梅竹蹊路時故障，把機車停放在路邊後，走到雙溪火車站搭火車回到基隆住處。

余男因為忘了停放機車的確切地點，父子倆為了想找回機車，同年11月23日一起前往基隆市警三分局百福派出所報告，指家中的機車失竊，想透過警方幫他們找回機車。

余姓父子向受理報案的李姓警員說，他們家中機車在瑞芳火車站遭人偷走，下落不明。警方依余姓父子描述的時間地點，調閱瑞芳火車站附近路口監視畫面，都未看到余家機車出現，後來又藉由車牌辨識系統，在雙溪梅竹蹊路邊找到這輛機車，查出余家的機車並非失竊。

基隆地檢署檢察官偵訊時，余家父子自白認罪，另位警員證詞及報案相關文件，認定余家父子涉犯刑法第171條第1項未指定犯人誣告罪嫌，並依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。