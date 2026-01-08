快訊

大逆轉！雲林國中小午餐費全免 張麗善：不惜舉債也要顧好囡仔

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

批學生「腦殘」遭綠追殺？區桂芝反擊：請立委把專業放在問政上

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

高檢署智慧財產分署偵辦<a href='/search/tagging/2/台積電' rel='台積電' data-rel='/2/103337' class='tag'><strong>台積電</strong></a>2奈米洩密案，追出另有台積電前工程師陳韋傑（右）涉嫌竊取核心技術，全案經檢方追加起訴並移審智慧法院後，合議庭稍早裁定繼續羈押。記者杜建重／攝影
高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出另有台積電前工程師陳韋傑涉嫌竊取公司核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前同事陳力銘；東京威力主管盧怡尹則涉嫌湮滅證據，本月5日追加起訴陳、盧2人。全案今移審智慧財產及商業法院，下午歷經2小時接押庭加2小時評議後，合議庭裁定陳男繼續羈押禁見。

起訴指出，檢方查出東京威力雲端硬碟內，存有台積電國家核心關鍵技術項「項次19」的「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料。

偵查期間，因陳力銘供出上述機密是與陳韋傑配合洩漏並順利緝獲，檢方從輕求處7年徒刑，日後可能獲合議庭減刑。陳韋傑則因犯後態度不佳，遭檢求處8年8月徒刑。

至於東京威力盧怡尹在知悉陳力銘犯行東窗事發後，為圖卸責刪除陳力銘所上傳的相關檔案，被檢方認定涉嫌妨害刑事調查且否認犯案，具體求處1年徒刑。

東京威力則因調查過程中，均配合檢方調查提供相關事證，對釐清案情尚有助益，在這次追加起訴中，檢方僅求處罰金2500萬元。

台積電 機密 資安

與吳乃仁吃豪奢宴辯無惡意 檢察官徐名駒：和朋友吃滷肉飯也高興

台北地檢署檢察官徐名駒與民進黨大老吳乃仁、人力仲介陳啟莊在高檔餐廳聚會，法務部將徐移送懲戒法院職務法庭審查。徐今出庭時起...

無法體檢盼法官審酌 黃呂錦茹聲請解除腳鐶

國民黨北市黨部前主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，依偽造文書、個資法起訴，法官裁定1千萬元交保，並戴電子腳鐶科技監控。黃呂認...

毀台馬海纜判定過失 陸籍船長服刑後今小三通遣返出境

大陸籍「閩O漁60138」號漁船去年10月7日毀損台馬第二海底電纜（TDM2）案，經司法調查與審理後，確認屬「過失行為」...

裝錯假牙害牙齦萎縮醫遭求償85萬 醫審會鑑定出爐法院駁回

彰化縣潘姓男子不滿裝置活動式假牙，害他食物殘渣塞滿牙縫、牙齦萎縮更嚴重，提告醫師應支付醫療等相關費用85萬元，醫師抗辯指...

與吳乃仁吃近6萬奢華宴？檢察官徐名駒遭送職務法庭 今開庭審理

台北地檢署檢察官徐名駒遭送職務法庭，今天下午開庭審理。檢評會公布調查結果，認定餐敘未涉及個案請託及關說等情事，但餐費全由...

