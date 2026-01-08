快訊

強烈大陸冷氣團+輻射冷卻…明天低溫下探9度 周六再有另波冷氣團

瑞士跨年惡火釀40死…酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

新任調查官平均年齡26歲 涵蓋律師、警察各領域

中央社／ 台北8日電

調查局今天舉行調查班第62期結業典禮，共108位學員結業，平均年齡26歲，除高學歷外，有多人通過律師考試、電信工程高普考、警察、司法、國家安全局等特考，涵蓋各領域。

法務部調查局今天舉行調查班第62期結業典禮，總統賴清德親臨主持，國家安全會議秘書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗及國防部憲兵指揮部指揮官鄭禎祥等貴賓到場觀禮。

調查局表示，本期原有121位學員入所受訓，在展抱山莊接受1年嚴格訓練後，共計108位學員順利結業，其中男生64位，女生44位，包含隨班附訓憲兵2位。其中擁有碩士學位者計16名，專業學養涵蓋法律、財經、資訊、電子、營繕、化學、醫學等各領域，更不乏精通英、法、俄、日、韓等各國語文者。

調查局指出，結業學員除高等學歷外，多人具有實務工作經歷，其中6人通過律師考試，12人通過資訊、電信工程、財稅、土木等高普考，19人通過警察、司法、關務、移民、國家安全局等特考。學員順利結訓後，將為調查局增添新的生力軍，共同肩負起維護國家安全、防制重大犯罪的神聖使命。

第一名結業的藍予妙畢業於國立台北大學法律系，現就讀同校法律研究所刑事法學組，就學期間通過律師高考與調查局考試，並先於律師事務所累積實務經驗。她說，律師和調查官是從不同角度切入刑事案件，擔任律師工作是希望可以累積多方面的經驗，調查員則可以站在第一線，真正瞭解社會的需求和聲音。

第二名結業的謝孟軒畢業於中央警察大學刑事警察學系，曾於警政署保三總隊擔任偵查佐，從事毒品防制相關工作。她表示，調查局工作種類多元，希望可以多了解肅貪等案件，並對國家安全維護更有責任心。

第三名結業的趙彥翔畢業於國立政治大學政治學系。他說，自己從職棒簽賭案、林錫山受賄案、鎮小江共諜案等重要案件，發現都有調查局身影，從這些地方認知到調查局的工作是真的能改變國家社會、將維持民主制度的理想化作現實。

律師 國家安全

延伸閱讀

律師、警察轉調查官跑道 平均26歲...108人今結業成調查局生力軍

賴清德總統出席調查官結業 強調優先做好反統戰工作

女檢察官辦共諜遭陸列「台獨打手」 法務部長強勢回應了

強化高風險控管 立委：人民不滿實質廢死

相關新聞

追出新內鬼！台積電2奈米洩密案前工程師移審 裁定繼續羈押禁見

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出另有台積電前工程師陳韋傑涉嫌竊取公司核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前同...

與吳乃仁吃豪奢宴辯無惡意 檢察官徐名駒：和朋友吃滷肉飯也高興

台北地檢署檢察官徐名駒與民進黨大老吳乃仁、人力仲介陳啟莊在高檔餐廳聚會，法務部將徐移送懲戒法院職務法庭審查。徐今出庭時起...

無法體檢盼法官審酌 黃呂錦茹聲請解除腳鐶

國民黨北市黨部前主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，依偽造文書、個資法起訴，法官裁定1千萬元交保，並戴電子腳鐶科技監控。黃呂認...

台積電再1內鬼續押 智財法院裁定關鍵理由曝光

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出共犯台積電前工程師陳韋傑涉嫌洩漏公司營業秘密，及東京威力主管盧怡尹涉嫌湮滅...

彰化醫院圍牆外凶殺案真相揭曉 拿出刀者自首被判徒刑8月

李男和蔣男去年前往衛福部彰化醫院治療毒癮前，共同吸食煙彈，蔣男認為李男應給600元遭拒，雙方發生口角，相約醫院東側圍牆外...

算盤打錯…父子忘記停車處謊報遭竊 利用警察罰36萬元

余姓男子騎他父親名下機車外出，因故障停在路邊並搭火車回家，後因忘了機車停在那裡，父子倆報案指機車被偷，想利用警方找回機車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。