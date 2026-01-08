毀台馬海纜判定過失 陸籍船長服刑後今小三通遣返出境

大陸籍「閩O漁60138」號漁船去年10月7日毀損台馬第二海底電纜（TDM2）案，經司法調查與審理後，確認屬「過失行為」，涉案船長吳姓男子服完刑期後，今日由海巡署會同移民署由南竿福澳港循小三通模式，強制將吳男驅逐出境至大陸福州黃岐港。

海巡署指出，去年10月7日晚間10時許，他們接獲中華電信通報台馬第二海纜發生故障，隔日凌晨1時許即登檢涉案漁船，並將陸籍船長吳姓男子帶回偵辦，全案移送司法機關後，福建連江地方法院於去年12月4日判處吳男有期徒刑3個月，判決確定。

海巡署表示，今日上午經陸委會核准，會同移民署於上午9時40分，循小三通模式，自南竿福澳港強制吳男出境，遣返大陸福州黃岐港。

海巡署強調，我國為民主法治國家，司法機關秉持公正、客觀原則，依科學事證判斷責任歸屬，落實「故意歸故意、意外歸意外」的法治精神，法院審理認定，吳姓船長係於捕撈作業期間，未注意電子海圖所標示的海纜位置，因疏忽導致損壞，屬過失行為；考量其坦承犯行、已與被害單位達成和解並支付賠償金，認定為「過失」，遂判處3個月徒刑。

海巡署並指出，與去年2月「宏泰58」貨輪破壞台澎第三海纜案形成明顯對比，該案經調查確認為蓄意破壞，王姓船長最終遭判處有期徒刑3年定讞，顯示我國司法獨立，且量刑標準分明。