裝錯假牙害牙齦萎縮醫遭求償85萬 醫審會鑑定出爐法院駁回

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣潘姓男子不滿裝置活動式假牙，害他食物殘渣塞滿牙縫、牙齦萎縮更嚴重，提告醫師應支付醫療等相關費用85萬元，醫師抗辯指稱潘男長期口腔衛生不良，衛福部醫審會鑑定製作活動式假牙診療過程並無疏失，彰化地方法院駁回潘男請求揁害賠償之訴。

判決書指出，潘男民國110年8月到彰化縣二林基督教醫院牙科就醫，提出假牙要有咀嚼食物、防止食物塞滿牙縫等功能，且希望製作牙套式假牙，醫師沒跟他商討細節或詢問需求，也沒告知預估費，逕行製作活動式假牙，他戴上假牙咀嚼食物，殘渣塞滿牙縫導致縫隙越來越大，牙齦萎縮更加嚴重，這都是診療過失所致，請求醫師賠償醫療、牙齦病況嚴重損害、精神撫慰金、交通費、證明書等費用合計85萬多元。

醫師抗辯指稱，潘男有吸菸、嚼食檳榔的習慣並罹患牙周病，牙齦嚴重萎縮結果肇因於長期口腔衛生不良又未即時治療牙周病，且治療牙周病後容易造成牙齦萎縮及牙縫變大等問題，醫病討論缺牙後續處理問題，潘男同意製作並安裝上下暫時性活動式假牙，診療過程、時點均符合醫療常規並無疏失。

彰化地院將本案送請衛福部醫事審議委員會，鑑定結果為醫師評估潘男的牙周狀況與缺牙後，拔除牙齒並製作上下暫時性活動式假牙，製作和診療過程符合醫療常規並無疏失或誤診。彰化地院根據醫審會鑑定報告，認醫師的醫療診斷已符合醫療常規，難認為有過失，且潘男的牙齦與醫生的醫療行為也難認為有因果關係。

彰化地院分別函詢台大雲林分院等8家醫院，都回覆潘男前往鑑定「礙難鑑定」等語，潘男也無法提出證明醫療行為是基於故意或過失侵害權利、牙齦受損與活動式假牙有因果關係。結論為潘男之訴無理由，判決駁回。可上訴。

彰化地方法院駁回潘姓男子要求牙醫師賠償醫療、精神撫慰等費用85萬多元。記者簡慧珍／攝影
