更生家庭弱勢兒獲贈全新球鞋 開心和媽媽台上相擁

更生保護會台中分會今捐贈84雙新鞋給12個家庭支持服務案家，法務部長鄭銘謙提到，贈新鞋祝福更生人未來走的平順；更生人小琪今獲贈有感而發，提及入監之苦但為了孩子得撐下去，今也替有中度智能障礙兒子穿上全新運動鞋，其子開心得手舞足道，母子更在台上相擁。

鄭銘謙表示，更生家庭往往多是弱勢清寒家庭，今天捐鞋延續一雙鞋走正路的計畫，祝福更生人未來走的平順，也在歲末寒冬將鞋子送到更生家庭，也在人生重新起點祝福他們走的順、走的遠。

更生保護會台中分會主委廖學從說，他過去在監所關懷活動，看見1位剛出監的更生人腳上只穿著1雙藍白拖，一問之下才知道對方服刑多年，無力買一雙新鞋，他有感一雙鞋對更生人而言，是重新踏入社會重要的支持，先前就向善心企業募集4000雙鞋子捐贈給更生人。

今捐贈活動台中分會邀請4個服務家庭到場，更生人小琪（化名）分享過去歷程，她提到為了幫助家庭收入，在臉書上找工作卻成了詐騙集團洗錢共犯入獄，但她身體不好，兒子又是中度智能障礙，入監期間一度害怕自己撐不下去，所幸仍有家庭支持、鼓勵。

她說，為了孩子、家庭，再怎樣都要撐下去，出監後在更生保護會幫助、關懷。小琪也提到，兒子目前在相關機構上班，他穿的鞋子早已磨損、破舊，原本想替他每月存個1、200元換新鞋，這次能獲贈新鞋真的是即時雨。