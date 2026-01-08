快訊

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

好冷！17縣市發布低溫特報 「早晚僅10度」一路凍到明天

簡體字掰了！湯姆熊機台全改繁體關鍵是它 7年級生反曝「唯一問題」

更生家庭弱勢兒獲贈全新球鞋 開心和媽媽台上相擁

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

更生保護會台中分會今捐贈84雙新鞋給12個家庭支持服務案家，法務部長鄭銘謙提到，贈新鞋祝福更生人未來走的平順；更生人小琪今獲贈有感而發，提及入監之苦但為了孩子得撐下去，今也替有中度智能障礙兒子穿上全新運動鞋，其子開心得手舞足道，母子更在台上相擁。

鄭銘謙表示，更生家庭往往多是弱勢清寒家庭，今天捐鞋延續一雙鞋走正路的計畫，祝福更生人未來走的平順，也在歲末寒冬將鞋子送到更生家庭，也在人生重新起點祝福他們走的順、走的遠。

更生保護會台中分會主委廖學從說，他過去在監所關懷活動，看見1位剛出監的更生人腳上只穿著1雙藍白拖，一問之下才知道對方服刑多年，無力買一雙新鞋，他有感一雙鞋對更生人而言，是重新踏入社會重要的支持，先前就向善心企業募集4000雙鞋子捐贈給更生人。

今捐贈活動台中分會邀請4個服務家庭到場，更生人小琪（化名）分享過去歷程，她提到為了幫助家庭收入，在臉書上找工作卻成了詐騙集團洗錢共犯入獄，但她身體不好，兒子又是中度智能障礙，入監期間一度害怕自己撐不下去，所幸仍有家庭支持、鼓勵。

她說，為了孩子、家庭，再怎樣都要撐下去，出監後在更生保護會幫助、關懷。小琪也提到，兒子目前在相關機構上班，他穿的鞋子早已磨損、破舊，原本想替他每月存個1、200元換新鞋，這次能獲贈新鞋真的是即時雨。

活動最後由法務部長鄭銘謙親手將新鞋致贈給小琪，現場也邀小琪兒子上台，由媽媽協助他穿上全新的一雙球鞋，小琪兒子也藏不住喜悅，在台上歡呼大喊感謝，也開心和媽媽相擁。

小琪（右）和兒子（左）獲贈新鞋後開心相擁。記者曾健祐／攝影
小琪（右）和兒子（左）獲贈新鞋後開心相擁。記者曾健祐／攝影
更生保護會台中分會今捐贈84雙新鞋給12個家庭支持服務案家。記者曾健祐／攝影
更生保護會台中分會今捐贈84雙新鞋給12個家庭支持服務案家。記者曾健祐／攝影

更生人 鄭銘謙

延伸閱讀

賴清德總統出席調查官結業 強調優先做好反統戰工作

全聯董座林敏雄捐犯保協會1000萬：為重傷被害人提供支持

女檢察官辦共諜遭陸列「台獨打手」 法務部長強勢回應了

強化高風險控管 立委：人民不滿實質廢死

相關新聞

與吳乃仁吃豪奢宴辯無惡意 檢察官徐名駒：和朋友吃滷肉飯也高興

台北地檢署檢察官徐名駒與民進黨大老吳乃仁、人力仲介陳啟莊在高檔餐廳聚會，法務部將徐移送懲戒法院職務法庭審查。徐今出庭時起...

無法體檢盼法官審酌 黃呂錦茹聲請解除腳鐶

國民黨北市黨部前主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，依偽造文書、個資法起訴，法官裁定1千萬元交保，並戴電子腳鐶科技監控。黃呂認...

毀台馬海纜判定過失 陸籍船長服刑後今小三通遣返出境

大陸籍「閩O漁60138」號漁船去年10月7日毀損台馬第二海底電纜（TDM2）案，經司法調查與審理後，確認屬「過失行為」...

裝錯假牙害牙齦萎縮醫遭求償85萬 醫審會鑑定出爐法院駁回

彰化縣潘姓男子不滿裝置活動式假牙，害他食物殘渣塞滿牙縫、牙齦萎縮更嚴重，提告醫師應支付醫療等相關費用85萬元，醫師抗辯指...

與吳乃仁吃近6萬奢華宴？檢察官徐名駒遭送職務法庭 今開庭審理

台北地檢署檢察官徐名駒遭送職務法庭，今天下午開庭審理。檢評會公布調查結果，認定餐敘未涉及個案請託及關說等情事，但餐費全由...

林穎孟詐助理費案由高虹安案合議庭審 她泣訴從政沒汙錢

台北市前議員林穎孟被控在2018年至2019年任內詐領助理費26萬7219元，一審依利用職務上機會詐取財物罪判3年8月、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。