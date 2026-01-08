快訊

林穎孟詐助理費案由高虹安案合議庭審 她泣訴從政沒汙錢

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北市前議員林穎孟被控在2018年至2019年任內詐領助理費26萬7219元，一審依利用職務上機會詐取財物罪判3年8月、圖利罪判5年8月徒刑；她的前男友葉曜彰犯圖利罪判5年8月刑。案經上訴，台灣高等法院今辯論終結，林穎孟哽咽指葉瞞她指使助理做他公司的事，泣訴一頭熱從政、非為汙錢，未料真心換絕情，若時光倒流，不會再淌渾水。

本案的合議庭（審判長為許永煌、受命法官程欣儀、陪席法官郭豫珍）恰巧也審理新竹市長高虹安遭控任職立法委員虛報助理酬金、加班費案（審判長為許永煌、受命法官郭豫珍、陪席法官雷淑雯），並判「利用職務上機會詐取財物罪」部分無罪。律師今天當庭說合議庭「先前的判決開了一條明確的路」，並認為規範市議員助理費的條文也應比照立院，主張議員助理的資遣費應由議會編列。

林穎孟遭5名公費助理指控「挪用勞健保費」、「用男友當人頭詐領補助費」，台北地檢署2022年3月搜索、約談林穎孟，訊後命100萬元交保，同年8月依利用職務上機會詐取財物、使公務員登載不實等罪嫌起訴林穎孟、葉曜彰。起訴指，林穎孟的楊姓助理因課業因素無法兼顧工作，林穎孟不想自掏腰包支付資遣費，2019年10月間仍將楊登載為公費助理，向台北市議會詐領公費助理補助等費用共3萬5563元，同年11月間才辦理停聘。

檢方認定，林穎孟2018年12月25日起，聘僱時任男友葉曜彰當公費助理，葉曜彰從2020年3月間成立公關行銷公司「米達克星球」，2人涉以公司新聘員工作郭姓設計師列為人頭助理，2020年4月起詐領公費助理薪資，扣除林穎孟應個人支出的議員臉書等社群媒體影像製作費、文宣設計費等，詐領計23萬1656元。

林穎孟、葉曜彰都喊冤否認，認為楊姓助理工作時間至2019年10月，而郭姓設計師是葉的員工也是議員助理，沒有詐領助理費，但一審兩人都有罪。

高院先前開庭時，林女表示聘郭姓設計師有依法給薪，對方是否再接米達克公司的工作她確實不知情，就算有，法律也沒規定助理不可以兼職。

檢察官表示，資遣費是否在議會補助公費助理酬金費用範圍內？議員的兼職助理可否向議會請領全職公費助理酬金？是問題所在。起訴、原審非認定郭姓設計師是兼職助理，而是利用米達克公司的雇員充作議員的公費助理，向議會詐領或圖利助理費，本案與郭姓設計師是否兼職「一點關係都沒有」。

檢察官聲請葉曜彰當證人，提示對話紀錄，詢問是否在2020年4月25日時就和林穎孟討論「助理合併」？葉表示當時僅止於討論，後來未付諸實行，但對於郭姓設計師與林穎孟、米達克公司的關係究竟為何？葉支支吾吾，表示郭有承接吳怡儂、林昶佐、康家瑋的案子，有「結算加班費」給對方。

檢察官追問「有沒有付薪水？」葉含混其詞，檢察官批葉閃避問題，連陪席法官也忍不住開口問「郭女與米達克是什麼關係？」葉答稱郭姓設計師是由林穎孟單獨聘用，但在他的辦公室工作。

檢察官認為葉曜彰當證人，但所述顯然不實；林穎孟也說「不知道郭女有幫葉做事，都沒跟我講」。葉則說「我不確定林穎孟知不知道，但蕭新晟（米達克股東）說我可以用」。

言詞辯論時，林穎孟的律師指林穎孟任職市議員48個月，卻有29個月的助理費補助申請未達上限，且楊姓助理是因辦公室內部衝突，被辦公室主任吳香君以兩面手法「停職」，林穎孟根本不知道楊被資遣。楊的契約至2019年12月31日終止，律師認為資遣不合法，楊是合法領薪，未獲不法利益，林穎孟沒有圖利。

郭姓設計師部分，林穎孟指責葉曜彰做的事不該推給她，若知道郭女還要幫米達克做事，她「非常生氣」。她在最後陳述時表示，自己在勞工家庭長大，當國會助理期間沒碰過行政，因此相關事物都委託吳香君處理，從政絕對不是為了汙錢，如今真心換絕情，她覺得「死得不明不白」。

葉曜彰在二審時才認圖利罪，並在1月5日繳回23萬餘元犯罪所得，他希望法官給他自新的機會。審判長諭知3月5日宣判。

台北市前議員林穎孟被控詐領26萬助理費，台北高等法院今審理。資料照片。記者王宏舜／攝影
台北市前議員林穎孟被控詐領26萬助理費，台北高等法院今審理。資料照片。記者王宏舜／攝影
台北市前議員林穎孟前男友葉曜彰犯圖利罪，一審判5年8月刑，褫奪公權3年，他上訴請求法院給他自新的機會。記者王宏舜／攝影
台北市前議員林穎孟前男友葉曜彰犯圖利罪，一審判5年8月刑，褫奪公權3年，他上訴請求法院給他自新的機會。記者王宏舜／攝影

