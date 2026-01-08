聽新聞
0:00 / 0:00
募資建難民中心沒法匯過去 土耳其台灣中心執行長被控侵占300萬不起訴
台灣雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇被控公益侵占3百萬餘元，他喊冤個人捐款金額遠超於此金額，迄今都是沒有薪水的志工。台北地檢署偵結，認為罪嫌不足不起訴。
台灣雷伊漢勒世界公民中心（土耳其台灣中心）執行長裘振宇，被控2020年間以改善收容中心內的難民生活及土耳其台灣中心建造費為由，發起「土耳其台灣中心-維運集資計畫」，委託貝殼放大公司協助募資，涉嫌公益侵占約合計新台幣300萬3880元。
裘振宇否認犯行，個人捐款金額遠超於此金額，迄今他沒有任何薪水，他都是當志工，當時沒有想過集資後的資金沒辦法從台灣匯到土耳其，無論是協會帳戶或個人帳戶都不行。
檢方查出，貝殼放大公司無法透過銀行匯款至土耳其台灣中心在土耳其的銀行帳戶，裘振宇才提供海外個人帳戶給貝殼放大公司匯款，主觀上無不法所有意圖，且依照帳戶交易明細、代墊付金流等資料，裘振宇有用個人帳戶支付土耳其台灣中心相關花費。檢方認定，裘振宇所辯尚非無據，罪嫌不足給予不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言