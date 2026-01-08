募資建難民中心沒法匯過去 土耳其台灣中心執行長被控侵占300萬不起訴

台灣雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇被控公益侵占3百萬餘元，他喊冤個人捐款金額遠超於此金額，迄今都是沒有薪水的志工。台北地檢署偵結，認為罪嫌不足不起訴。

台灣雷伊漢勒世界公民中心（土耳其台灣中心）執行長裘振宇，被控2020年間以改善收容中心內的難民生活及土耳其台灣中心建造費為由，發起「土耳其台灣中心-維運集資計畫」，委託貝殼放大公司協助募資，涉嫌公益侵占約合計新台幣300萬3880元。

裘振宇否認犯行，個人捐款金額遠超於此金額，迄今他沒有任何薪水，他都是當志工，當時沒有想過集資後的資金沒辦法從台灣匯到土耳其，無論是協會帳戶或個人帳戶都不行。