募資建難民中心沒法匯過去 土耳其台灣中心執行長被控侵占300萬不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台灣雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇被控公益侵占3百萬餘元，他喊冤個人捐款金額遠超於此金額，迄今都是沒有薪水的志工。台北地檢署偵結，認為罪嫌不足不起訴。

台灣雷伊漢勒世界公民中心（土耳其台灣中心）執行長裘振宇，被控2020年間以改善收容中心內的難民生活及土耳其台灣中心建造費為由，發起「土耳其台灣中心-維運集資計畫」，委託貝殼放大公司協助募資，涉嫌公益侵占約合計新台幣300萬3880元。

裘振宇否認犯行，個人捐款金額遠超於此金額，迄今他沒有任何薪水，他都是當志工，當時沒有想過集資後的資金沒辦法從台灣匯到土耳其，無論是協會帳戶或個人帳戶都不行。

檢方查出，貝殼放大公司無法透過銀行匯款至土耳其台灣中心在土耳其的銀行帳戶，裘振宇才提供海外個人帳戶給貝殼放大公司匯款，主觀上無不法所有意圖，且依照帳戶交易明細、代墊付金流等資料，裘振宇有用個人帳戶支付土耳其台灣中心相關花費。檢方認定，裘振宇所辯尚非無據，罪嫌不足給予不起訴處分。

台灣雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇。圖／本報資料照片
台灣雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇。圖／本報資料照片

土耳其 帳戶 雷伊

