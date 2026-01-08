環球桃園A8驚傳「男持長刀衝商場」？ 警調監視器真相超傻眼

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

環球購物中心桃園A8商場昨晚7時30分傳出有不明男子手持30公分長柄刀直衝二樓事件，有民眾見狀嚇壞，返家後發文指稱差點沒命；龜山警分局發現此文，除與PO文民眾聯絡，今早商場開門營業緊急調閱監視器，再三確認民眾所見，其實是根「鐵尺」非利刃，整起事件純屬烏龍。

民眾昨晚9時16分在社群平台Threads發文指稱，「剛剛7時30分和家人吃完晚餐在桃園環球A8一樓櫃檯折抵完停車費，遇到一個男子從大門口衝進來大聲罵了一串話後，突然拔出一把30公分左右的刀子，很快速的往手扶梯上二樓去」。

原PO心有餘悸地表示，「第一次遇到瘋子在面前拔刀，想想如果他當場砍人的話我帶著女兒可能很難躲掉吧？」直呼「整個人到現在還驚魂未定，不知道後來人抓到了沒？希望沒有人受傷」，隨著PO文曝光，甚至有網路媒體未經查證，便以「桃園張文現身環球A8找獵物」等恐怖字眼大肆報導，表示事件造成現場民眾緊張，不少人迅速撤離，購物中心氣氛緊繃。

龜山警分局表示，昨晚並未接獲任何有關復興一路環球A8購物商場有男子持刀揮舞事件的報案電話，經大華派出所員警到商場調閱監視器畫面，同時查詢現場人員均表示，當時沒看到有人持刀揮舞，監視影帶也確認民眾「眼見」當時，那名男子手中拿的是大約30公分長的「鐵尺」進入商場，而且商場當下也沒有發生任何民眾推擠、恐慌或撤離的情形，警方已加強商場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏，發現不法依法究辦。

但PO文民眾仍堅持是「刀」稍早回應說，警方與她聯絡時，透露交班警衛指稱男子拿的是「鐵尺」，但她和家人當時其實距離蠻近的，旁邊民眾也都有說看到他拿的是「刀子」，她最後表示「我覺得也不完全是鐵尺或刀子的問題，這個男子就是充滿暴力和不確定性，所以大家還是要隨時注意安全」。

有人在社群平台PO文指稱，昨晚在環球A8用餐離去時，在一樓驚見不明男子持長刀衝入商場，讓她餘悸猶存；但龜山警方調閱現場監視影帶，證實男子當時拿的是把長約30公分的鐵尺。圖／警方提供
有人在社群平台PO文指稱，昨晚在環球A8用餐離去時，在一樓驚見不明男子持長刀衝入商場，讓她餘悸猶存；但龜山警方調閱現場監視影帶，證實男子當時拿的是把長約30公分的鐵尺。圖／警方提供
龜山警分局大華派出所除調閱監視器釐清，已加強商場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏，發現不法依法究辦。圖／警方提供
龜山警分局大華派出所除調閱監視器釐清，已加強商場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏，發現不法依法究辦。圖／警方提供
龜山警方調閱商場監視影帶，證實民眾所見的長刀，其實是把鐵尺。圖／警方提供
龜山警方調閱商場監視影帶，證實民眾所見的長刀，其實是把鐵尺。圖／警方提供

