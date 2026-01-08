律師、警察轉調查官跑道 平均26歲...108人今結業成調查局生力軍

法務部調查局今舉行調查班第62期結業典禮，共108位學員歷經嚴格受訓順利結業成為調查局生力軍，其中結業前三名藍予妙曾任律師執業約1年、謝孟軒從警約6年，趙彥翔則為台大政治系畢業長期關心公共事務，均將投入調查官志業，共同肩負維護國家安全、防制重大犯罪的使命感。

結業第一名為法律實務組藍予妙，畢業於台北大學法律系，現就讀同校法律研究所刑事法學組，就學期間通過律師高考與調查局第59期考試，先保留調查局名額，經律師實習、執業約1年，累積實務經驗與不同視角後，再投入公職。

藍予妙表示，過往從事律師工作，接觸刑事與民事案件，更確立自己關懷人群、守護社會的志向，法律專業只是起點，更需熱忱、紀律、中立與團隊合作，方能走得長遠，合格的調查官並無固定模板，關鍵在於慎獨自律、勇於承擔與跳脫舒適圈，期許未來成為兼具圓融、關懷有溫度的調查官。

法律實務組謝孟軒畢業於台灣警察專科學校及中央警察大學刑事警察學系，從警約6年，曾任保三總隊偵查佐，從事貨櫃走私相關的毒品防制相關工作。他歷經一年受訓，對於白領犯罪與經濟犯罪建立不同的偵辦視角，期許自己在偵查實務中累積歷練，鎖定肅貪等案件，期許成為一名允文允武、值得託付的調查官。

調查工作組趙彥翔畢業於台灣大學政治學系，從求學期間起關切不平等議題及公共事務，歷經一年受訓，深刻認知調查局作為國安重器的使命感，從懵懂青澀的學生蛻變即將投入實務工作的準調查官。他發現，從職棒簽賭案到林錫山收賄案、鎮小江共諜案都有調查局身影，調查局工作能改變國家社會、維持民主制度的理想化作現實，期許不忘初衷，不枉職責，不負所學，成為對國家社會有用之人。

今調查局調查班第62期結業典禮，賴清德總統主持頒獎，國家安全會議秘書長吳釗燮、法務部長鄭銘謙、最高檢察署檢察總長邢泰釗及國防部憲兵指揮部指揮官鄭禎祥等貴賓到場觀禮。

調查局指出，本期原有121位學員入所受訓，在展抱山莊接受1年嚴格訓練，共108位學員順利結業，其中男生64位，女生44位，包含隨班附訓憲兵2位，平均年齡26歲；擁有碩士學位者計16名，專業學養涵蓋法律、財經、資訊、電子、營繕、化學、醫學等各領域，更不乏精通英、法、俄、日、韓等各國語文者，素質優異。

調查局表示，108位結業學員中6人通過律師考試，12人通過資訊、電信工程、財稅、土木等高普考，19人通過警察、司法、關務、移民、國家安全局等特考，體現新世代年輕人多元的特性；他們原本具有穩定工作或可投入特定產業的專業知能，選擇投入具挑戰性調查局工作，未來將致力於案件偵辦與國安工作，奉獻精神可嘉。