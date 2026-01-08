廷鑫興業去年剛下市...董座又涉證券詐偽遭收押 被害人財損1.2億

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

大型鋁合金熔煉公司「廷鑫興業」去年才剛下市，未料顏姓董事長又涉嫌以不實財務資訊，佯以有16億元存貨向被害人取得1.2億元；台中地檢署去年底搜索、將顏聲押禁見獲准，不到1個月內火速偵結，依證券詐偽、財報不實及背信等罪嫌起訴他。

中檢指出，顏男（57歲）涉嫌以廷鑫興業公司2023年11月30日的不實財務資訊，佯稱有16億元存貨（占總資產比例47.1%），使被害的某公司等人陷於錯誤而交付財產，被害金額共1億2000萬元；另將歸屬於其他公司的款項挪，作清償其個人債務使用。

檢方查，另就廷鑫金公司財務狀況所涉存貨金額達16億元部分，實則該公司2023年8月1日起，台南廠區及保稅倉庫僅剩零星存貨，但顏至今未能提出合理說明及可供查核的佐證資料，影響公司股票交易秩序，進一步侵害投資人及本案被害人之財產權益。

全案業經檢察官黃裕峯、陳東泰指揮調查局、中檢重案支援中心檢察事務官及警方等，持續蒐集、比對財務報表、保稅倉庫進倉等證據資料。

中檢說，去年12月11日前往顏位於西屯區居所、廷鑫公司台南廠房等處搜索，並台中地院聲請羈押禁見顏獲准。

檢方偵結，依證券交易法第171條第2項、第1項第1款所定犯罪獲取之利益達1億元以上之加重證券詐偽、同法第174條第1項第5款之虛偽記載財務報告，及刑法第342條第1項之背信等罪嫌起訴顏。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
