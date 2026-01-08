談判600元債務！醫院外奪刀衝突…男過失致死彰院判8月

快訊

中央社／ 彰化8日電

蔣姓男子與李姓男子去年7月，在彰化醫院外為600元欠款談判爆衝突，過程中2人跌落稻田，導致從蔣男手中奪刀的李男不慎刺死自己；彰化地院依過失致死罪，判蔣男8月刑期。

彰化地方法院今天公布判決書，蔣男與李男民國114年7月2日上午6時許，先後前往衛生福利部彰化醫院接受美沙冬治療。蔣男認為，李男與他共同吸食煙彈，應給予新台幣600元卻遭拒，雙方發生口角，相約至醫院旁產業道路談判。

據判決書內容，蔣男與李男一言不合發生扭打，李男徒手勒住蔣男後頸部毆打，蔣男反抗間從側背包拿出1把求生刀，要求李男不要繼續動手，結果遭李男奪去，劃傷蔣男左手；2人奪刀過程摔落稻田，李男疑在跌落過程中順勢刺入自己左側鎖骨上方，造成深約10公分刀傷。

李男血流不止走回產業道路，蔣男要返回醫院求救，但李男漸體力不支，於上午7時7分在蔣男攙扶下走至醫院旁草地，民眾見狀緊急通知醫院派員搶救，由於刀傷造成李男頸動脈割裂大出血，導致低容積性休克，於7時47分宣告不治。蔣男於7時21分主動致電向警方報案自首。

法官認為，被告疏未注意，造成被害人受傷，經送醫急救仍不治，被告雖坦承犯行，但迄今未獲被害人家屬原諒，依犯過失致人於死罪處有期徒刑8月。全案可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

彰化 被害人 衝突

