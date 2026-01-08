偽造上課名冊！宜蘭蘇澳國中補校師詐領鐘點費逾百萬元

宜蘭蘇澳國中夜間補校老師遭人檢舉疑似未上課而詐領鐘點費，案情向上攀升，涉案情節除了教師提早下課領取鐘點費，新事證還包括沒有開課沒學生，卻偽造上課名冊及簽名詐領費用，檢調陸續約談相關人員到案說明，初步估算7年期間，違法溢領金額達上百萬元。

據了解，縣內部分學校為方便長者或新住民進修學習而開辦夜間補校，時間大致從晚間6時30分至9時30分，分成四節課，每節課鐘點費378元；蘇澳國中在幾個月前遭人檢舉，夜間補校老師疑似未上課或提早下課而簽領鐘點費，疑似詐領，這種情形已持續長達約7年。

檢調去年啟動調查，包括校長、主任等10多人遭約談後複訊，校長以證人身分出庭並說明夜間補校的開班排課情形，對於老師是否有溢領或詐領鐘點費情形，校長並不知情，當時複訊後所有人無保請回。

檢調疑似掌握新事證，調查站再度約談教師到案說明，其中有7人教師坦承未上足鐘點時數而領取費用，願意繳回溢領費用。

據了解，涉案教師以現任學校老師居多，另有退休教師返校兼課等人，除了提早下課溢領鐘點費，還因學生數不足無法開課，為了開成課，涉嫌重複填寫學生名字，偽造文書促使能夠開成課，每名老師溢領費用2萬至20多萬元不等，總金額逾百萬元。

由於鐘點費用經費編列在縣政府教育處年度預算，教育處代理處長陳金奇表示，去年就已經掌握相關案情，校方也都有回報說明，老師應該要有實際上課才能領取鐘點費，縣府會配合檢調偵辦進度，依法辦理。 蘇澳國中夜間補校老師遭人檢舉未上課詐領鐘點費，檢調陸續約談相關人員到案說明，教師違法溢領金額逾百萬元。記者戴永華／攝影