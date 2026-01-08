快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

偽造上課名冊！宜蘭蘇澳國中補校師詐領鐘點費逾百萬元

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
校園教室示意圖。圖／Ingimage
校園教室示意圖。圖／Ingimage

宜蘭蘇澳國中夜間補校老師遭人檢舉疑似未上課而詐領鐘點費，案情向上攀升，涉案情節除了教師提早下課領取鐘點費，新事證還包括沒有開課沒學生，卻偽造上課名冊及簽名詐領費用，檢調陸續約談相關人員到案說明，初步估算7年期間，違法溢領金額達上百萬元。

據了解，縣內部分學校為方便長者或新住民進修學習而開辦夜間補校，時間大致從晚間6時30分至9時30分，分成四節課，每節課鐘點費378元；蘇澳國中在幾個月前遭人檢舉，夜間補校老師疑似未上課或提早下課而簽領鐘點費，疑似詐領，這種情形已持續長達約7年。

檢調去年啟動調查，包括校長、主任等10多人遭約談後複訊，校長以證人身分出庭並說明夜間補校的開班排課情形，對於老師是否有溢領或詐領鐘點費情形，校長並不知情，當時複訊後所有人無保請回。

檢調疑似掌握新事證，調查站再度約談教師到案說明，其中有7人教師坦承未上足鐘點時數而領取費用，願意繳回溢領費用。

據了解，涉案教師以現任學校老師居多，另有退休教師返校兼課等人，除了提早下課溢領鐘點費，還因學生數不足無法開課，為了開成課，涉嫌重複填寫學生名字，偽造文書促使能夠開成課，每名老師溢領費用2萬至20多萬元不等，總金額逾百萬元。

由於鐘點費用經費編列在縣政府教育處年度預算，教育處代理處長陳金奇表示，去年就已經掌握相關案情，校方也都有回報說明，老師應該要有實際上課才能領取鐘點費，縣府會配合檢調偵辦進度，依法辦理。

蘇澳國中夜間補校老師遭人檢舉未上課詐領鐘點費，檢調陸續約談相關人員到案說明，教師違法溢領金額逾百萬元。記者戴永華／攝影
蘇澳國中夜間補校老師遭人檢舉未上課詐領鐘點費，檢調陸續約談相關人員到案說明，教師違法溢領金額逾百萬元。記者戴永華／攝影

教師 檢調 蘇澳

延伸閱讀

宜蘭蘇澳國中傳補校老師詐領鐘點費 檢調追查已有老師坦承溢領

看好台東慢經濟 民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠拜會饒慶鈴取經

銬鋼管、搔胸摸臀？網傳2警性騷美女 宜蘭警方震驚追查造謠男

鐘點費調升回溯 代課費差額老師得自掏腰包？教育部：公費支出

相關新聞

偽造上課名冊！宜蘭蘇澳國中補校師詐領鐘點費逾百萬元

宜蘭蘇澳國中夜間補校老師遭人檢舉疑似未上課而詐領鐘點費，案情向上攀升，涉案情節除了教師提早下課領取鐘點費，新事證還包括沒...

支出30億！盧秀燕宣布公立國中小營養午餐免費 預估21.4萬學生受惠

台中市長盧秀燕今天上午宣布，從115學年度開始，台中市公立小學、公立國中實施免費營養午餐，預計有21.4萬名學生受惠。她...

【即時短評】為何此刻宣布學校午餐免費？看盧秀燕的政治考量

在台北市率先宣布推動學校午餐免費後，台中市長盧秀燕隨即對外宣布跟進，引發外界關注兩大直轄市政策節奏的連動。若僅以「跟進」...

【即時短評】台中營養午餐免費跟進台北 壓垮財政最後稻草？

台北市長蔣萬安6日宣布免費營養午餐，台中市長盧秀燕今天也大動作開記者會宣布免費營養午餐，被貼上「跟進」標籤。「跟進」不打...

被控阻擋公立大學接手亞太校地 教育部司長駁：若有我馬上辭職

位於苗栗的亞太創意技術學院自108年停辦迄今已滿6年，但亞太公益董事日前召開記者會，指教育部執意分割、變賣校產還債，影響...

別養小霸／當孩子被指霸凌 焦慮父母必看「開口」指引

孩子在霸凌等人際關係中犯錯，並不罕見，難在大人能否在複雜的情緒中選擇陪伴，而非急著定罪。當父母用冷靜、不貼標籤的方式親子溝通、心理輔導，孩子才能從中學會：如何為行為負責、如何理解他人、如何修復關係，如何犯錯後重新站起來。專家指出，這些能力遠比分數與排名，更能陪伴孩子走得長遠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。