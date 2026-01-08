借友人車使用假車牌遭舉發 車輛變廢鐵還牽涉偽造文書案

台北市交通事件裁決所8日表示，有民眾去年11月駕駛朋友的汽車上路，被舉發使用偽造他車號牌，不僅面臨高額罰鍰與車輛沒入，車輛將直接被壓成廢鐵，預估合計損失高達40餘萬，後續還要面對偽造文書罪，後果嚴重。

台北市交通事件裁決所解釋，車輛號牌之型式、顏色及編號皆由交通部定之，且號牌為行車之許可憑證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，若不是向公路監理機關申領之號牌皆屬無效憑證。

新修正道路交通管理處罰條例第12條已於去年9月30上路，裁決所表示，違規使用牌照最高罰鍰由新臺幣1萬800元提高至3萬6,000元，並當場移置保管車輛，另增加併罰汽車駕駛人之規定；其中，使用偽造、變造或矇領車牌者，加倍處汽車所有人新臺幣7萬2,000元，並當場移置保管車輛及扣繳牌照，如果是偽造「他車」號牌、肇事致人傷亡及10年內累犯，車輛將會沒入。

裁決所指出，去年11月有民眾駕駛朋友的汽車，被舉發使用偽造他車號牌，將面臨高額罰鍰及車輛沒入，初步估算荷包失血加上車輛變廢鐵的損失高達40餘萬，還觸犯刑法第212條、216條偽造文書罪，後果嚴重。裁決所呼籲，民眾切勿購買偽造號牌懸掛使用，以免違反行政罰及刑法，切莫心存僥倖，以身試法，悔不當初。