不知名下有地釀河川汙染？地主逾期未改善恐遭罰6000元

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

新北市從源頭改善河川汙染，針對長期閒置空地溯源阻攔，去年稽查2892件，發現889件環境髒亂要求改善，改善率逾8成，仍有112件因地主逾期未改善，最高可開罰6000元。新北市環保局說，部分河川髒亂點地主是繼承而來，長期無人管理，不少人甚至不清楚土地實際位置，將持續督促土地所有人於期限內完成改善，避免汙染影響到河川。

新北市環保局指出，市府以「源頭治理」為核心，從陸域環境管理延伸至河川水環境保護，系統性盤點可能衍生汙染風險的環境死角，而長期閒置的空地，正是河川廢棄物流入前的重要源頭之一。

環保局指出，空地若缺乏管理，易堆置雜物、孳生病媒，逢雨沖刷後就可能將垃圾帶入排水系統與河川，影響水環境品質，環保局透過第一線稽查人員主動巡查，結合水環境巡守隊的在地回報，針對空地、空屋及河岸周邊環境進行盤點、列管與限期改善。

統計2025年共稽查2892件案件，其中889件要求改善環境髒亂，已有777件於期限內完成改善，改善率逾8成；另112件逾期未改善者，依法告發處分。

環保局表示，空地管理是民眾容易忽略、卻依法應負起責任的一環，稽查人員常發現一塊土地可能多達數十名所有人共同持有，其中超過八成多為繼承取得，不少人甚至不清楚土地實際位置，導致長期無人管理，逐漸成為環境與水域汙染的潛在風險點。

去年12月中旬比對荒野保護協會提供的川廢調查資料時，發現其中一處位於大漢溪沿岸的調查點，實際為鄰近空地堆置廢棄物，若未即時處理，恐隨雨水流入河川，演變為河川汙染問題，環保局邀集土地所有人辦理會勘並要求限期改善，已於今年1月初完成第一階段清理作業，另針對空地與河岸間的陡坡區域，因地勢危險、清理難度高，已列為第二階段改善作業，仍將持續督促土地所有人於期限內完成改善，避免影響到河川。

環保局說，除政府單位亦有一群默默守護水環境的「水環境巡守隊」扮演關鍵角色，目前新北市共有30隊、836名隊員，透過日常河川巡檢、淨溪淨灘、汙染即時通報及水質檢測。

環保局說，據歷年川廢調查結果分析，河川廢棄物仍以一次性塑膠製品為大宗，顯示單靠末端清理不足以根本解決問題，市府持續推動源頭減量與加強環境教育，鼓勵民眾減塑、自備環保杯與餐具，並推動不塑市集及商圈等場域，從生活端減少垃圾產生；同時針對河川熱區加強管理，並與民間團體跨域合作，淡水河流域河川廢棄物數量已較2023年減少近50%。

新北市環保局稽查人員巡查缺乏管理的空地，改善後煥然一新。圖／新北市環保局提供
新北市環保局稽查人員巡查缺乏管理的空地，改善後煥然一新。圖／新北市環保局提供
新北市環保局稽查人員巡查缺乏管理的空地。圖／新北市環保局提供
新北市環保局稽查人員巡查缺乏管理的空地。圖／新北市環保局提供
新莊水環境巡守隊於十八份坑溪淨溪。圖／新北市環保局提供
新莊水環境巡守隊於十八份坑溪淨溪。圖／新北市環保局提供

環保局 廢棄物

