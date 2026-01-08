台積電洩密案新抓內鬼就是他！移審智慧法院下午開接押庭

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出另有台積電前工程師陳韋傑涉嫌竊取核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前台積電工程師陳力銘，以及東京威力盧姓員工涉嫌配合湮滅證據，本月5日追加起訴2人，全案稍早在押的陳韋傑隨卷證移審智慧財產及商業法院，預計下午將開接押庭。

該名遭追加起訴的陳韋傑，去年11月初偵查期間便遭檢方聲押獲准，稍早連同追加起訴的卷證一併移交智慧法院。據了解，法官上午將先閱卷了解案情，預計午休後於下午先由法官獨任開庭，再由合議庭進行評議，決定陳韋傑是否繼續羈押。

起訴指出，檢方查出東京威力的雲端硬碟內，存有台積電國家核心關鍵技術項「項次19」的「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料，經清查發現陳姓工程師竊取。

由於陳力銘於偵查中坦承犯行，供出陳姓工程師並順利查獲，故求處7年徒刑，日後可能獲合議庭減刑。陳姓工程師則因犯後態度不佳，遭檢求處8年8月徒刑。