快訊

不只阿里山下雪…氣象署曝這些山區今都有機會 2時間點更酷寒

濃煙竄天！新北三重工廠火警 4人逃至屋頂待援

影／竊超商8包裹得手近8萬 慣竊食髓知味再上門…女店員追出活逮

台積電洩密案新抓內鬼就是他！移審智慧法院下午開接押庭

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出另有台積電前工程師陳韋傑涉嫌竊取核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前台積電工程師陳力銘，以及東京威力盧姓員工涉嫌配合湮滅證據，本月5日追加起訴2人，全案稍早在押的陳韋傑隨卷證移審智慧財產及商業法院，預計下午將開接押庭。

該名遭追加起訴的陳韋傑，去年11月初偵查期間便遭檢方聲押獲准，稍早連同追加起訴的卷證一併移交智慧法院。據了解，法官上午將先閱卷了解案情，預計午休後於下午先由法官獨任開庭，再由合議庭進行評議，決定陳韋傑是否繼續羈押。

起訴指出，檢方查出東京威力的雲端硬碟內，存有台積電國家核心關鍵技術項「項次19」的「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料，經清查發現陳姓工程師竊取。

由於陳力銘於偵查中坦承犯行，供出陳姓工程師並順利查獲，故求處7年徒刑，日後可能獲合議庭減刑。陳姓工程師則因犯後態度不佳，遭檢求處8年8月徒刑。

至於東京威力盧姓員工涉嫌在知悉陳力銘犯行東窗事發後，為圖卸責刪除陳力銘上傳相關檔案，有妨害刑事調查情事且否認犯案，遭檢方求處1年徒刑。東京威力因調查過程中，均配合檢方調查提供相關事證，對釐清案情尚有助益，故求處罰金2500萬元。

高檢署偵辦台積電2奈米洩密案，追出新共犯、台積電前陳韋傑涉嫌配合洩密給跳槽日商東京威力的前台積電工程師陳力銘，該名在押的陳姓工程師稍早移審智慧法院，容貌也首次曝光。記者杜建重／攝影
高檢署偵辦台積電2奈米洩密案，追出新共犯、台積電前陳韋傑涉嫌配合洩密給跳槽日商東京威力的前台積電工程師陳力銘，該名在押的陳姓工程師稍早移審智慧法院，容貌也首次曝光。記者杜建重／攝影

東京 台積電 法官

延伸閱讀

台積電內鬼案再起訴2人 陳姓工程師上午移送智慧法院決定是否續押

0050輸了？00881五年報酬178％勝…阿格力：台積電占比僅40％出頭相比差距不小

00929納入台積電…00878、00919、0056跟不跟？郭哲榮：直接持有0050或護國神山

台股3萬點…外資喊台積電2330元 杜金龍：將打破「三牛一熊」慣性

相關新聞

台積電洩密案新抓內鬼就是他！移審智慧法院下午開接押庭

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出另有台積電前工程師陳韋傑涉嫌竊取核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前台積電...

無法體檢盼法官審酌 黃呂錦茹聲請解除腳鐶

國民黨北市黨部前主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，依偽造文書、個資法起訴，法官裁定1千萬元交保，並戴電子腳鐶科技監控。黃呂認...

不知名下有地釀河川汙染？地主逾期未改善恐遭罰6000元

新北市從源頭改善河川汙染，針對長期閒置空地溯源阻攔，去年稽查2892件，發現889件環境髒亂要求改善，改善率逾8成，仍有...

台積電內鬼案再起訴2人 陳姓工程師上午移送智慧法院決定是否續押

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出另有台積電前陳姓工程師涉嫌竊取核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的台積電前工...

摩鐵黑道主任讓詐團免費住 豪華房竟成彩虹菸工廠...老闆氣炸

竹聯幫信堂劉姓男子在桃園新屋某汽車旅館擔任現場主任，卻私自將尊爵豪華房讓詐團成員免費住，百餘天積欠房款21.5萬元，檢警...

台積電洩密內鬼+1 明早移審智慧法院

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出另有台積電前陳姓工程師涉嫌竊取核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前台積電工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。