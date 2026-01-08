宜蘭蘇澳國中傳補校老師詐領鐘點費 檢調追查已有老師坦承溢領

宜蘭蘇澳國中夜間補校老師遭人檢舉疑似未上課而詐領鐘點費，檢調陸續約談相關人員到案說明，消息曝光後，引起地方關注。據了解，此一情形已持續多年，部分老師在調查詢問時坦承未上足規定的時數而溢領鐘點費，縣府教育處晚間表示，一切依法調查，毋枉毋縱。

據了解，縣內部分學校為方便長者或新住民進修學習而開辦夜間補校，時間大致從晚間6時30分至9時30分，分成四節課，每節課鐘點費378元；蘇澳國中在月前遭人檢舉，夜間補校老師疑似未上課或提早下課而簽領鐘點費，這種情形已長達5、6年。

檢調接獲檢舉後展開調查，去年底陸續請該校老師到案說明，校長以證人身分出庭，最後被請回；最近又接獲新事證需釐清案情，調查站繼續請相關人等前往說明，已有7名老師在調查過程中，坦承未上足鐘點時數而領取費用，願意繳回溢領金額。

至於全案是否有老師在完全未上課或未開課的情況下領取鐘點費？老師及校方主管請款核章是否便宜行事？情節是否嚴重到涉及貪汙治罪條例？相關實際詐領金額與涉案老師人數？檢調正進一步追查釐清中。

據了解，夜間補校因為是晚間上課，只有幾百元鐘點費，多數老師不願意上這種課，經常是學校主任拜託老師來幫忙上課。相關人員表示，有時候老人家上夜校，也會希望老師早一點下課，這些都是可能的情況，老師便宜行事，但應該沒有故意、企圖詐領鐘點費。