宜蘭蘇澳國中傳補校老師詐領鐘點費 檢調追查已有老師坦承溢領

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳國中夜間補校老師遭人檢舉疑似未上課而詐領鐘點費，檢調陸續約談相關人員到案說明，消息曝光後，引起地方關注。據了解，此一情形已持續多年，部分老師在調查詢問時坦承未上足規定的時數而溢領鐘點費，縣府教育處晚間表示，一切依法調查，毋枉毋縱。

據了解，縣內部分學校為方便長者或新住民進修學習而開辦夜間補校，時間大致從晚間6時30分至9時30分，分成四節課，每節課鐘點費378元；蘇澳國中在月前遭人檢舉，夜間補校老師疑似未上課或提早下課而簽領鐘點費，這種情形已長達5、6年。

檢調接獲檢舉後展開調查，去年底陸續請該校老師到案說明，校長以證人身分出庭，最後被請回；最近又接獲新事證需釐清案情，調查站繼續請相關人等前往說明，已有7名老師在調查過程中，坦承未上足鐘點時數而領取費用，願意繳回溢領金額。

至於全案是否有老師在完全未上課或未開課的情況下領取鐘點費？老師及校方主管請款核章是否便宜行事？情節是否嚴重到涉及貪汙治罪條例？相關實際詐領金額與涉案老師人數？檢調正進一步追查釐清中。

據了解，夜間補校因為是晚間上課，只有幾百元鐘點費，多數老師不願意上這種課，經常是學校主任拜託老師來幫忙上課。相關人員表示，有時候老人家上夜校，也會希望老師早一點下課，這些都是可能的情況，老師便宜行事，但應該沒有故意、企圖詐領鐘點費。

縣府教育處長陳金奇表示，去年底就已掌握了解相關情況，現階段配合檢調偵辦進度，依法調查、毋枉毋縱。

宜蘭蘇澳國中遭檢舉補校老師未上課而詐領鐘點費，已有部分老師坦承溢領，檢調正進一步擴大追查涉案情節。縣府教育處晚間表示，尊重司法調查，勿枉勿縱。記者戴永華／攝影
宜蘭蘇澳國中遭檢舉補校老師未上課而詐領鐘點費，已有部分老師坦承溢領，檢調正進一步擴大追查涉案情節。縣府教育處晚間表示，尊重司法調查，勿枉勿縱。記者戴永華／攝影

檢調 蘇澳 主管

延伸閱讀

8人攀登宜蘭大白山…女登山客在扇子瀑布溪谷滑倒脫臼 直升機救下山

看好台東慢經濟 民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠拜會饒慶鈴取經

宜蘭安農溪南支流蓋新橋 建構便利完整遊憩動線

銬鋼管、搔胸摸臀？網傳2警性騷美女 宜蘭警方震驚追查造謠男

相關新聞

宜蘭蘇澳國中傳補校老師詐領鐘點費 檢調追查已有老師坦承溢領

宜蘭蘇澳國中夜間補校老師遭人檢舉疑似未上課而詐領鐘點費，檢調陸續約談相關人員到案說明，消息曝光後，引起地方關注。據了解，...

無法體檢盼法官審酌 黃呂錦茹聲請解除腳鐶

國民黨北市黨部前主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，依偽造文書、個資法起訴，法官裁定1千萬元交保，並戴電子腳鐶科技監控。黃呂認...

摩鐵黑道主任讓詐團免費住 豪華房竟成彩虹菸工廠...老闆氣炸

竹聯幫信堂劉姓男子在桃園新屋某汽車旅館擔任現場主任，卻私自將尊爵豪華房讓詐團成員免費住，百餘天積欠房款21.5萬元，檢警...

台積電洩密內鬼+1 明早移審智慧法院

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出另有台積電前陳姓工程師涉嫌竊取核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前台積電工...

有意角逐新科檢察長 26名資深檢察官名單曝光…

法務部檢察官人事審議委會票選9位檢審委員今下午公告檢察長報名候選人完整名單，包含被國台辦點名是「台獨打手幫兇」引發話題的...

台鹽綠能弊案今審理 前董事：開會當天才知籌設台綠提案

台鹽綠能弊案今下午審理，傳喚台鹽鄭姓前董事到庭詰問，他表示，2016年11月間董事會當天才知道籌設台鹽綠能公司提案，2名...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。