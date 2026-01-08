無法體檢盼法官審酌 黃呂錦茹聲請解除腳鐶

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹（中）涉罷免連署不實昨天出庭，希望法官解除電子腳鐶科技監控。記者王聖藜／攝影 國民黨北市黨部前主委黃呂錦茹涉罷免連署不實案，依偽造文書、個資法起訴，法官裁定1千萬元交保，並戴電子腳鐶科技監控。黃呂認為戴腳鐶無法體檢，聲請解除；台北地院昨開庭，黃呂重申認罪不會逃亡，盼法官審酌，法官諭示候核辦。

黃呂錦茹表示，她已認罪，沒有實質影響力，未來一定遵期出庭，她曾2次聲請去外地，均半日往返，一次是為了公益活動，一次回台南娘家修理祖屋；她說，去年8月去振興醫院體檢，因健康因素也看了精神科，骨骼、肌肉、心靈都要治療。

黃呂說，振興醫師說她心臟、肺部都要檢查，還有卵巢有囊腫，要進行核磁共振造影，而最難過的是髖關節，最近去公園散步，髖關節痛了一周，除了生活混亂，生活品質也不好，希望法官審酌她的要求。

黃呂的律師游成淵說，黃呂交保有附三限，已可拘束到庭，她年事已高，戴電子腳鐶造成兩腳重量不平均，臀部、脊椎也疼痛，希望以個案手機取代；另基隆、嘉義的相關判決都判緩刑，黃呂沒有棄保潛逃必要。

另名黃呂的律師陳恒寬說，振興醫院強烈建議黃呂要做核磁共振，還要黃呂做癌症檢查，如腳上有電子腳鐶就無法檢查。

公訴檢察官說，黃呂雖以1千萬元交保，但黃呂資力殷厚，擔任主委期間是黨部「糧草來源」，1千萬元保金未必可以確保審判；電子腳鐶並非重量很重，身體疼痛可能有本身因素存在，未必與電子腳鐶有因果關係。

檢方表示，個案手機是針對某時段監控，要跑還是可以跑，黃呂認罪後，也可能因年事高不願入監服刑，不宜排除電子監控設備。

檢方起訴書，黃呂為免台北市議員鍾小平搶先申請罷免民進黨吳沛憶，召集黨員及志工2天內共偽造5211份「雙吳」吳思瑤、吳沛憶的罷免提議書，涉違反個人資料保護法、偽造文書罪。