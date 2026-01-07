摩鐵黑道主任讓詐團免費住 豪華房竟成彩虹菸工廠...老闆氣炸

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

竹聯幫信堂劉姓男子在桃園新屋某汽車旅館擔任現場主任，卻私自將尊爵豪華房讓詐團成員免費住，百餘天積欠房款21.5萬元，檢警追詐團槓上開花又逮彩虹菸製毒廠，老闆氣炸提告，儘管劉自掏腰包賠30萬元和解，桃園地檢署依背信罪將他起訴。

起訴指出，40歲劉姓男子經人介紹在桃園新屋汽車旅館擔任現場主任，受老闆委任處理現場及管理住房環境，本應維護旅館利益、收取房費，但他卻自2024年12月15日起至去年4月20日止，將平日價格1580元、假期整日價格1880元的尊爵豪華房型的501號房，擅自提供詐騙集團成員林姓男子等多人，在房內製作第三級毒品彩虹菸長達127天。

這起案件曝光主因，是新北淡水警方追查詐團車手行蹤，循線得知桃園新屋這家汽車旅館疑似與詐騙集團勾結充當資金轉運水房，警蒐證發現，有黑道背景劉姓主任，除提供房間給詐騙集團使用外，另涉嫌與女員工及詐團成員在旅館內製作及分裝毒品，在桃園地區販售，時機成熟展開圍捕行動。

摩鐵老闆得知大為震驚，對自己開設的旅館竟，不僅成為製毒分裝工廠，另還提供住客吸笑氣娛樂，氣得提出告訴，發現製毒成員入住這段期間，包括平日82天、假期45天共127天分文未繳，讓旅館平白無故損失21萬4160元。

劉男在偵查中坦承不諱，並與老闆達成和解，當場給付30萬元賠償，檢方認為劉的自白與證人供述、警方扣押報告及現場照片等證據相符，犯嫌明確，依刑法第342條第1項背信罪提起公訴。

檢警追查詐騙集團，循線在桃園新屋逮獲相關成員，發現他們利用汽車旅館製造三級毒品彩虹菸，利用摩鐵烘乾機製毒。記者黃子騰／翻攝
檢警追查詐騙集團，循線在桃園新屋逮獲相關成員，發現他們利用汽車旅館製造三級毒品彩虹菸，利用摩鐵烘乾機製毒。記者黃子騰／翻攝
黑道背景劉姓汽車旅館主任，2024年12月起，提供詐團成員入住尊爵豪華房，卻成詐騙、彩虹菸製毒據點，直到去年4月遭檢警查獲，積欠費用達21.5萬，劉自掏腰包賠30萬和解，桃檢依背信罪將他起訴。記者黃子騰／翻攝
黑道背景劉姓汽車旅館主任，2024年12月起，提供詐團成員入住尊爵豪華房，卻成詐騙、彩虹菸製毒據點，直到去年4月遭檢警查獲，積欠費用達21.5萬，劉自掏腰包賠30萬和解，桃檢依背信罪將他起訴。記者黃子騰／翻攝

