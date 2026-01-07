快訊

台積電洩密內鬼+1 明早移審智慧法院

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出另有台積電前陳姓工程師涉嫌竊取核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前台積電工程師陳力銘，及東京威力盧姓員工涉嫌配合湮滅證據，本月5日追加起訴2人，並向東京威力求處2500罰金，全案明天上午移審智慧財產及商業法院。

該名遭追加起訴的陳姓工程師，去年11月初偵查期間便遭檢方聲押獲准，明天上午將連同卷證一併移交智慧法院，由合議庭裁定是否繼續羈押。

起訴指出，檢方查出東京威力的雲端硬碟內，存有台積電國家核心關鍵技術項「項次19」的「14奈米以下製程之IC製造技術及其關鍵氣體、化學品及設備技術」等營業秘密資料，經清查發現陳姓工程師竊取。

由於陳力銘於偵查中坦承犯行，供出陳姓工程師並順利查獲，故求處7年徒刑，日後可能獲合議庭減刑。陳姓工程師則因犯後態度不佳，遭檢求處8年8月徒刑。

至於東京威力盧姓員工涉嫌在知悉陳力銘犯行東窗事發後，為圖卸責刪除陳力銘上傳相關檔案，有妨害刑事調查情事且否認犯案，遭檢方求處1年徒刑。東京威力因調查過程中，均配合檢方調查提供相關事證，對釐清案情尚有助益，故求處罰金2500萬元。

高檢署偵辦台積電洩密案，本月5日追加起訴共犯台積電前陳姓工程師及東京威力盧姓員工，並向東京威力求處2500罰金，全案將在明天上午移審智慧財產及商業法院。圖／聯合報系資料照片
高檢署偵辦台積電洩密案，本月5日追加起訴共犯台積電前陳姓工程師及東京威力盧姓員工，並向東京威力求處2500罰金，全案將在明天上午移審智慧財產及商業法院。圖／聯合報系資料照片

東京 台積電 財產

相關新聞

全聯董座林敏雄捐犯保協會1000萬：為重傷被害人提供支持

犯罪被害人保護協會今舉辦「全馨照顧、聯結希望」重傷犯罪被害人輔具等捐贈儀式，法務部長鄭銘謙、全聯董事長林敏雄、犯保協會董...

摩鐵黑道主任讓詐團免費住 豪華房竟成彩虹菸工廠...老闆氣炸

竹聯幫信堂劉姓男子在桃園新屋某汽車旅館擔任現場主任，卻私自將尊爵豪華房讓詐團成員免費住，百餘天積欠房款21.5萬元，檢警...

台積電洩密內鬼+1 明早移審智慧法院

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出另有台積電前陳姓工程師涉嫌竊取核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前台積電工...

有意角逐新科檢察長 26名資深檢察官名單曝光…

法務部檢察官人事審議委會票選9位檢審委員今下午公告檢察長報名候選人完整名單，包含被國台辦點名是「台獨打手幫兇」引發話題的...

台鹽綠能弊案今審理 前董事：開會當天才知籌設台綠提案

台鹽綠能弊案今下午審理，傳喚台鹽鄭姓前董事到庭詰問，他表示，2016年11月間董事會當天才知道籌設台鹽綠能公司提案，2名...

制止澳男捷運車廂飲食被比中指 中年男憤而亮刀恐嚇公眾判刑4月

一名柯姓中年男子去年9月17日在台北捷運中和新蘆線上，因見一名澳洲籍男子在車廂內喝飲料，上前制止卻被對方比中指，憤而持美...

