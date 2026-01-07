有意角逐新科檢察長 26名資深檢察官名單曝光…

法務部檢察官人事審議委會票選9位檢審委員今下午公告檢察長報名候選人完整名單，包含被國台辦點名是「台獨打手幫兇」引發話題的台高檢檢察官陳舒怡，共26名資深檢察官有意角逐新科檢察長，票選委員近日將推薦至檢審會供法務部長圈選。

票選檢審委員表示，即日起至本月22日中午12時止，會向全國檢察官及各界蒐集意見，也將邀請候選人本月16日至法務部舉辦見面說明會進行交流或提問，訂於22日下午14時召開「會前會」討論入圍名單，檢審會正式會議將於1月23日上午召開。

票選檢審委員表示，已報名或受推薦且有意願的人選名單共26人，姓名，所屬服務機關、司法官期別如下：

洪信旭 法務部保護司司長(33)

吳祚延 法務部行政執行署台中分署分署長(33)

洪家原 法務部法制司司長(34)

戴東麗 台北地檢署檢察官(34)

洪景明 宜蘭地檢署檢察官(35)

林宏松 司法院政風處處長(38)

簡美慧 法務部檢察司副司長(38)

林秀敏 法務部保護司副司長(38)

吳怡明 最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長(38)

林漢強 法務部廉政署副署長(38)

邱智宏 士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長(38)

鄧媛 台北地檢署檢察官兼廉政署北調組組長(38)

陳淑雲 台灣高等檢察署檢察官(38)

張紜瑋 台灣高等檢察署檢察官(38)

郭靜文 台中高分檢檢察官(38)

黃立維 法務部行政執行署新北分署分署長(39)

趙燕利 台灣高等檢察署檢察官(39)

白忠志 台灣高等檢察署檢察官(39)

陳玉華 台灣高等檢察署檢察官(39)

黃裕峯 台中地檢署檢察官(39)

陳舒怡 台灣高等檢察署檢察官(40)

黃正雄 台灣高等檢察署檢察官(40)

黃彥琿 新北地檢署檢察官(40)

王鑫健 台北地檢署檢察官(41)

劉俊杰 台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長(41)