台鹽綠能弊案今審理 前董事：開會當天才知籌設台綠提案

台鹽綠能弊案今下午審理，傳喚台鹽鄭姓前董事到庭詰問，他表示，2016年11月間董事會當天才知道籌設台鹽綠能公司提案，2名獨立董事意見保留，仍尊重董事長陳啓昱職責，未經表決照案通過。他認為，台綠資金及規格不充足，技術及人力缺乏，不足承擔EPC（工程總承包）這麼大的工程。

被告鴻暉公司負責人蘇俊仁、台綠前副總經理郭政瑋及晁暘公司負責人戴妤倩到場，陳啓昱等人則委由律師也到庭詰問。

鄭男曾任台鹽第9任董事會監察人、第10、11任董事，並於2019年6、7月離職。他認為，台綠技術及人才不充足，若要利用台鹽土地活化利用，在技術與能力仍充足一點，他對其人才上有所質疑。

他表示，2016年11月間董事會當天才知道籌設台鹽綠能公司提案，2名獨立董事意見保留，仍尊重董事長陳啓昱職責，未經表決通過此案。台綠想發展太陽能光電，董事會認台綠不足以承擔EPC（編按：設計、採購、施工的縮寫，俗稱工程總承包）這麼大的工程，有深入討論的必要，認為管理上跑行政流程。

然而，他於偵訊及調查時質疑，依台鹽名義收地，依照一般商業常規，台鹽是應該收取一定報酬，或在沒有人才情況下都將工程轉包出去，或依調查官所示收取每千瓦收取5元，扣除行政成本等費用，可能虧本的說法，也引發各律師爭相詰問。