快訊

北車附近傳車禍…汽車剛出停車場突爆衝畫面曝 22歲駕駛喊太緊張

各外資大幅上修！台積電目標價2000元起跳 這家估漲至2400元

不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

聽新聞
0:00 / 0:00

台鹽綠能弊案今審理 前董事：開會當天才知籌設台綠提案

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽綠能弊案今下午審理，傳喚台鹽鄭姓前董事到庭詰問，他表示，2016年11月間董事會當天才知道籌設台鹽綠能公司提案，2名獨立董事意見保留，仍尊重董事長陳啓昱職責，未經表決照案通過。他認為，台綠資金及規格不充足，技術及人力缺乏，不足承擔EPC（工程總承包）這麼大的工程。

被告鴻暉公司負責人蘇俊仁、台綠前副總經理郭政瑋及晁暘公司負責人戴妤倩到場，陳啓昱等人則委由律師也到庭詰問。

鄭男曾任台鹽第9任董事會監察人、第10、11任董事，並於2019年6、7月離職。他認為，台綠技術及人才不充足，若要利用台鹽土地活化利用，在技術與能力仍充足一點，他對其人才上有所質疑。

他表示，2016年11月間董事會當天才知道籌設台鹽綠能公司提案，2名獨立董事意見保留，仍尊重董事長陳啓昱職責，未經表決通過此案。台綠想發展太陽能光電，董事會認台綠不足以承擔EPC（編按：設計、採購、施工的縮寫，俗稱工程總承包）這麼大的工程，有深入討論的必要，認為管理上跑行政流程。

然而，他於偵訊及調查時質疑，依台鹽名義收地，依照一般商業常規，台鹽是應該收取一定報酬，或在沒有人才情況下都將工程轉包出去，或依調查官所示收取每千瓦收取5元，扣除行政成本等費用，可能虧本的說法，也引發各律師爭相詰問。

他強調，當時董事會不知道有鴻暉或晁暘，他也不清楚這些公司與台綠關係或其成本換算，當時他是泛指若一間公司本身沒有專業人才或技術，什麼事都轉包出去，不符一般商業常規。至於利潤或成本，他並不清楚實際狀況，當時只是順著檢察官或調查官問話，表達個人意見。

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚台鹽鄭姓董事等人到庭詰問，他表示，2016年11月間董事會當天才知道籌設台鹽綠能公司提案。圖／本報資料照片
台鹽綠能弊案今下午開庭審理，傳喚台鹽鄭姓董事等人到庭詰問，他表示，2016年11月間董事會當天才知道籌設台鹽綠能公司提案。圖／本報資料照片

台綠 陳啓昱 台鹽綠能

延伸閱讀

台中一中商圈鬧區道路工程到年底 民代擔心會有交通黑暗期

綠委提修兩岸條例 蔡志弘提1事籲勿踩法理台獨紅線

疫情期間社福詐領案延燒 美國明尼蘇達州長華茲放棄連任

【重磅快評】林宜瑾悄撤兩國條例 羅生門外還有謎團待解

相關新聞

全聯董座林敏雄捐犯保協會1000萬：為重傷被害人提供支持

犯罪被害人保護協會今舉辦「全馨照顧、聯結希望」重傷犯罪被害人輔具等捐贈儀式，法務部長鄭銘謙、全聯董事長林敏雄、犯保協會董...

摩鐵黑道主任讓詐團免費住 豪華房竟成彩虹菸工廠...老闆氣炸

竹聯幫信堂劉姓男子在桃園新屋某汽車旅館擔任現場主任，卻私自將尊爵豪華房讓詐團成員免費住，百餘天積欠房款21.5萬元，檢警...

台積電洩密內鬼+1 明早移審智慧法院

高檢署智慧財產分署偵辦台積電2奈米洩密案，追出另有台積電前陳姓工程師涉嫌竊取核心技術，外洩給跳槽日商東京威力的前台積電工...

有意角逐新科檢察長 26名資深檢察官名單曝光…

法務部檢察官人事審議委會票選9位檢審委員今下午公告檢察長報名候選人完整名單，包含被國台辦點名是「台獨打手幫兇」引發話題的...

台鹽綠能弊案今審理 前董事：開會當天才知籌設台綠提案

台鹽綠能弊案今下午審理，傳喚台鹽鄭姓前董事到庭詰問，他表示，2016年11月間董事會當天才知道籌設台鹽綠能公司提案，2名...

制止澳男捷運車廂飲食被比中指 中年男憤而亮刀恐嚇公眾判刑4月

一名柯姓中年男子去年9月17日在台北捷運中和新蘆線上，因見一名澳洲籍男子在車廂內喝飲料，上前制止卻被對方比中指，憤而持美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。