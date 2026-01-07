聽新聞
制止澳男捷運車廂飲食被比中指 中年男憤而亮刀恐嚇公眾判刑4月
一名柯姓中年男子去年9月17日在台北捷運中和新蘆線上，因見一名澳洲籍男子在車廂內喝飲料，上前制止卻被對方比中指，憤而持美工刀揮舞，恐嚇澳男並造成民眾恐慌。新北地方法院依恐嚇公眾罪，判處柯男4月徒刑，可易科罰金。可上訴。
判決指出，雙方衝突發生於案發當天下午3時許，捷運列車朝南勢角方向，行經徐匯中學站至三和國中站之間時。後來經同車乘客報警，警方後來將亮刀的柯男移送法辦，澳籍男子則依違反大眾捷運法罰款1500元。
當時柯男辯稱，是對方先向他比中指挑釁，自己亮刀「只是要嚇他一下」，員警則告知有事通報站務人員即可，不該出現亮刀揮舞等違法行為，柯男仍不平表示，若是當下跑去跟站務人員講，會抓不到對方，因為對方馬上就走掉了。
法官則認為，柯男在捷運上持刀恐嚇澳籍男子，自我克制能力不足，並導致其他乘客心生畏懼，助長社會暴戾風氣，但考量其坦承犯行，依法處徒刑4月，如易科罰金以1000元折算1日。
