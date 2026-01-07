防堵不法介入綠能 連江地檢署攜手台電建廉政防線

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

為強化再生能源多元且合法發展，連江地檢署今天上午召開跨機關座談，邀請台灣電力公司馬祖區營業處長詹漢魁，率同業務經理及政風專員，與地檢署檢察長林彥良、主任檢察官楊翊妘及書記官長等人，共同研商擴展綠能發展、深化廉政治理，並建立防制妨害綠能產業之合作機制。

會中，台電馬祖營業處分享連江縣屋頂型太陽能設置現況與未來發展方向，所謂屋頂型太陽能，係於建築物屋頂設置太陽能板進行發電，不僅可供建築物自用、降低用電成本，亦能將剩餘電力躉售獲取收益，同時活化閒置屋頂空間，兼具防水、防曬功能，並有效減少碳排放，落實環境永續。台電指出，此類型態較符合連江地區地形條件與聚落分布特性，具備發展潛力。

針對未來綠能推動方向，雙方就如何擴大再生能源多元性、強化廉政風險控管，以及防制不法勢力介入或妨害綠能建置等議題進行深入交流，並研商具體促進方案，以確保綠能政策能在合法、透明的制度下穩健推動。

檢察長林彥良表示，地檢署將持續與台電密切合作，全力支持政府推動再生能源政策，並展現保護合法業者、打擊不法行為的決心。未來在台電領銜推動綠電設置的引導下，期盼能逐步擴大綠能運用規模；若台電或相關業者發現有妨害綠能發展的不法情事，地檢署亦將即時介入查緝偵辦，共同營造健全的綠能產業發展環境。

連江地檢署檢察長林彥良（右）今天邀請台灣電力公司馬祖區營業處長詹漢魁等人，共同研商擴展綠能發展、深化廉政治理，並建立防制妨害綠能產業之合作機制。圖／連江地檢署提供
連江地檢署檢察長林彥良（右）今天邀請台灣電力公司馬祖區營業處長詹漢魁等人，共同研商擴展綠能發展、深化廉政治理，並建立防制妨害綠能產業之合作機制。圖／連江地檢署提供
為強化再生能源多元且合法發展，連江地檢署檢察長林彥良（右一）今天邀請台灣電力公司馬祖區營業處長詹漢魁等人，共同研商擴展綠能發展，並建立防制妨害綠能產業之合作機制。圖／連江地檢署提供
為強化再生能源多元且合法發展，連江地檢署檢察長林彥良（右一）今天邀請台灣電力公司馬祖區營業處長詹漢魁等人，共同研商擴展綠能發展，並建立防制妨害綠能產業之合作機制。圖／連江地檢署提供

再生能源 台電 馬祖

