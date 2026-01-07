聽新聞
全聯董座林敏雄捐犯保協會1000萬：為重傷被害人提供支持
犯罪被害人保護協會今舉辦「全馨照顧、聯結希望」重傷犯罪被害人輔具等捐贈儀式，法務部長鄭銘謙、全聯董事長林敏雄、犯保協會董事長張斗輝共同出席，由林捐贈1000萬元；林敏雄說，希望拋磚引玉喚起更多企業參與社會公益
鄭銘謙表示，自去年5月在全聯的支持及犯保協會的努力下，已為24個家庭帶來改變，重傷案件往往涉及長期醫療、復健與照顧需求，全聯實業的深度參與，不僅提供資金挹注，更彰顯企業對社會議題的承諾，使國家制度與民間力量相結合。
張斗輝表示，全聯以「從心出發，實現美好生活」為核心價值，與犯保協會「撫平傷痛、重建生活」的宗旨高度契合，要特別感謝林敏雄以企業領導者的高度與公益精神推動計畫。
林敏雄說，全聯身為本土企業，一直以來積極關注台灣社會需求，此次加碼捐贈1000萬元希望能為更多重傷被害人提供支持，同時可以拋磚引玉，喚起更多企業共同參與社會公益。
法務部保護司指出，犯保協會將善用全聯實業捐贈的資源，依據重傷被害人不同復原階段的需求，提供更精準且多元的輔具與照顧補助，同時，將持續優化服務流程與專業支持，讓每一分善款發揮到最大的效益。
保護司說，此次活動展現公私協力的力量，也傳遞社會溫暖與關懷，未來，犯保協會將攜手全聯實業及更多社會力量，共同為重傷被害人及其家庭打造穩健前行的基石，共創更有溫度的社會環境。
