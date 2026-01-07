鄉長、秘書共同貪汙 名間鄉公所花140萬元調解...提告獲判賠

前南投名間鄉公所鄉長謝朝輝、機要秘書黃中元，2004年共同阻撓名間電力公司施作集集攔河堰水力發電廠，以擋路、斷路方式索賄900萬元，謝、黃各被依貪汙罪判8年、7年確定；因鄉公所賠償電力公司140萬元調解，公所再全額對黃男求償，法院認有理由，判黃給付公所140萬元。

名間鄉公所主張，黃男2004年7月16日任職公所機要秘書，當時電力公司得標水利署中區水資源局集集攔河堰水力發電廠BOT案工程，並發包給營造公司施作，但黃、謝卻憑藉權勢，企圖向電力公司索賄，屢次以設路障、斷路方式阻撓工程。

名間鄉公所說，黃、謝均被判刑確定，事後電力公司向公所求償國賠，雙方以140萬元調解成立，因此公所再對黃求償140萬元；黃抗辯稱，鄉公所調解金額過高，他也不是調解內容的當事人，調解結果不拘束他，認為求償無據。

台中地院查，黃男被依貪汙罪判刑7年、褫奪公權4年確定；黃、謝2004年恫嚇勒索電力公司900萬元未果，就指示公墓管理員在工程唯一道路放置水泥護欄，之後再破壞鐵路集集線涵洞下方聯外道路、灌入混凝土墊高路面，使工程預拌混凝土車無法進出工地，並二次挖斷道路。

當時建設公司、電力公司負責人帶洋酒到公所跟鄉長「拜碼頭」， 對方卻要他處理工地欠幾百萬元經費，因未答應鄉長就不太理他們。