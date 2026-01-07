快訊

鄉長、秘書共同貪汙 名間鄉公所花140萬元調解...提告獲判賠

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

前南投名間鄉公所鄉長謝朝輝、機要秘書黃中元，2004年共同阻撓名間電力公司施作集集攔河堰水力發電廠，以擋路、斷路方式索賄900萬元，謝、黃各被依貪汙罪判8年、7年確定；因鄉公所賠償電力公司140萬元調解，公所再全額對黃男求償，法院認有理由，判黃給付公所140萬元。

名間鄉公所主張，黃男2004年7月16日任職公所機要秘書，當時電力公司得標水利署中區水資源局集集攔河堰水力發電廠BOT案工程，並發包給營造公司施作，但黃、謝卻憑藉權勢，企圖向電力公司索賄，屢次以設路障、斷路方式阻撓工程。

名間鄉公所說，黃、謝均被判刑確定，事後電力公司向公所求償國賠，雙方以140萬元調解成立，因此公所再對黃求償140萬元；黃抗辯稱，鄉公所調解金額過高，他也不是調解內容的當事人，調解結果不拘束他，認為求償無據。

台中地院查，黃男被依貪汙罪判刑7年、褫奪公權4年確定；黃、謝2004年恫嚇勒索電力公司900萬元未果，就指示公墓管理員在工程唯一道路放置水泥護欄，之後再破壞鐵路集集線涵洞下方聯外道路、灌入混凝土墊高路面，使工程預拌混凝土車無法進出工地，並二次挖斷道路。

當時建設公司、電力公司負責人帶洋酒到公所跟鄉長「拜碼頭」， 對方卻要他處理工地欠幾百萬元經費，因未答應鄉長就不太理他們。

中院認為，黃男對電力公司侵權使工程延宕，經鄉公所向電力公司賠償完畢後，公所自得對黃求償，且黃身為公所機要秘書，故意和鄉長共同謀議，藉勢、藉端對電力公司勒索財物，判黃應給付名間鄉公所140萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
相關新聞

全聯董座林敏雄捐犯保協會1000萬：為重傷被害人提供支持

犯罪被害人保護協會今舉辦「全馨照顧、聯結希望」重傷犯罪被害人輔具等捐贈儀式，法務部長鄭銘謙、全聯董事長林敏雄、犯保協會董...

鄉長、秘書共同貪汙 名間鄉公所花140萬元調解...提告獲判賠

前南投名間鄉公所鄉長謝朝輝、機要秘書黃中元，2004年共同阻撓名間電力公司施作集集攔河堰水力發電廠，以擋路、斷路方式索賄...

他酒駕累罰27萬 打工分期繳罰款…終於想通了接受酒癮治療

48歲張姓男子2年多前騎機車，經台南東區裕永路時，經攔查後酒測超標，10年內第3次以上酒駕，台南市交通局裁處18萬元外，...

真實版「瑪利歐賽車」？三重男騎贓車遇攔查 沿途丟雜物襲警遭訴

新北市三重區一名楊姓男子去年8月16日上午7時許，凌晨騎贓車為警發覺，為求脫身，非但未依員警要求停車，還以超速、闖紅燈等...

國民黨聲援黃呂錦茹…四叉貓開直播被潑飲料 男侮辱罪起訴

政治網紅「四叉貓」劉宇席去年4月在台北地檢署外直播，被現場聲援罷免連署書偽造案的游姓男子潑灑飲料。台北地檢署今偵結，依加...

銬鋼管、搔胸摸臀？網傳2警性騷美女 宜蘭警方震驚追查造謠男

網路社群貼文驚傳宜蘭某派出所2名員警巡邏時把年輕美女上銬，帶到廢棄屋銬在鋼管，上下其手調戲長達3小時，掀起網群譁然。羅東...

