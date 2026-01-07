捷運阻外籍客喝飲料遭辱 旅客亮美工刀判刑4月
1名旅客去年在北捷中和新蘆線列車上，見外籍乘客在車上喝飲料，上前勸阻卻被比中指回應，憤怒下拿出美工刀恐嚇。新北地方法院依恐嚇公眾罪，判有期徒刑4月，可易科罰金。
新北檢警調查，柯姓男子去年9月17日下午3時許搭乘台北捷運中和新蘆線，列車行駛至徐匯中學站至三重國小站間時，看見同車廂1名外籍乘客在車上喝飲料，柯男上前制止但卻被外籍男子比中指回應，一怒之下拿出皮包內的美工刀，並露出刀鋒逼近外籍男子，周遭乘客也受到驚嚇。
列車停靠三重國小站後，外籍男子立即下車向站務員求助，柯男也跟著外籍男子下車。警方趕赴現場逮捕柯男，並查扣其美工刀。外籍男子也因在捷運飲食，被台北市政府依違反「大眾捷運法」裁處新台幣1500元罰鍰。
案經新北地方法院審理，法官認為柯男在捷運上持美工刀恐嚇外籍男子，自我克制能力顯然不足，也導致其他乘客心生畏懼，助長社會暴戾風氣。審酌其坦承犯行等情狀，依刑法恐嚇公眾罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言