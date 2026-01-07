快訊

美軍干擾委國防空功臣之一是它 出動逾150架軍機「1架21億元」

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

捷運阻外籍客喝飲料遭辱 旅客亮美工刀判刑4月

中央社／ 新北7日電

1名旅客去年在北捷中和新蘆線列車上，見外籍乘客在車上喝飲料，上前勸阻卻被比中指回應，憤怒下拿出美工刀恐嚇。新北地方法院依恐嚇公眾罪，判有期徒刑4月，可易科罰金。

新北檢警調查，柯姓男子去年9月17日下午3時許搭乘台北捷運中和新蘆線，列車行駛至徐匯中學站至三重國小站間時，看見同車廂1名外籍乘客在車上喝飲料，柯男上前制止但卻被外籍男子比中指回應，一怒之下拿出皮包內的美工刀，並露出刀鋒逼近外籍男子，周遭乘客也受到驚嚇。

列車停靠三重國小站後，外籍男子立即下車向站務員求助，柯男也跟著外籍男子下車。警方趕赴現場逮捕柯男，並查扣其美工刀。外籍男子也因在捷運飲食，被台北市政府依違反「大眾捷運法」裁處新台幣1500元罰鍰。

案經新北地方法院審理，法官認為柯男在捷運上持美工刀恐嚇外籍男子，自我克制能力顯然不足，也導致其他乘客心生畏懼，助長社會暴戾風氣。審酌其坦承犯行等情狀，依刑法恐嚇公眾罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。可上訴。

台北捷運 恐嚇 中和新蘆線

延伸閱讀

好消息！桃園捷運棕線經費今過關 目標最短時間動工

「中和光復線」直達台北大巨蛋 當地里長期待：人潮、房價看漲

捷運南北線敗部復活 新北先推中和公館線年中送交通部審議

影／捷運中和到公館設4站 侯友宜：重要黃金路線

相關新聞

全聯董座林敏雄捐犯保協會1000萬：為重傷被害人提供支持

犯罪被害人保護協會今舉辦「全馨照顧、聯結希望」重傷犯罪被害人輔具等捐贈儀式，法務部長鄭銘謙、全聯董事長林敏雄、犯保協會董...

鄉長、秘書共同貪汙 名間鄉公所花140萬元調解...提告獲判賠

前南投名間鄉公所鄉長謝朝輝、機要秘書黃中元，2004年共同阻撓名間電力公司施作集集攔河堰水力發電廠，以擋路、斷路方式索賄...

他酒駕累罰27萬 打工分期繳罰款…終於想通了接受酒癮治療

48歲張姓男子2年多前騎機車，經台南東區裕永路時，經攔查後酒測超標，10年內第3次以上酒駕，台南市交通局裁處18萬元外，...

真實版「瑪利歐賽車」？三重男騎贓車遇攔查 沿途丟雜物襲警遭訴

新北市三重區一名楊姓男子去年8月16日上午7時許，凌晨騎贓車為警發覺，為求脫身，非但未依員警要求停車，還以超速、闖紅燈等...

國民黨聲援黃呂錦茹…四叉貓開直播被潑飲料 男侮辱罪起訴

政治網紅「四叉貓」劉宇席去年4月在台北地檢署外直播，被現場聲援罷免連署書偽造案的游姓男子潑灑飲料。台北地檢署今偵結，依加...

銬鋼管、搔胸摸臀？網傳2警性騷美女 宜蘭警方震驚追查造謠男

網路社群貼文驚傳宜蘭某派出所2名員警巡邏時把年輕美女上銬，帶到廢棄屋銬在鋼管，上下其手調戲長達3小時，掀起網群譁然。羅東...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。