鄭亦麟涉收賄遭訴300萬交保 北檢聲請撤銷遭駁回

中央社／ 台北7日電

前經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟涉收賄遭起訴，北院處分300萬元交保。北檢聲請撤銷原處分，台北地院合議庭認為，原處分並未違反比例原則，駁回北檢聲請。

台北地檢署不服鄭亦麟交保，日前提起抗告。但台北地方法院認為，300萬元交保是受命法官所為處分，依刑事訴訟法規定，檢察官應聲請所屬法院撤銷，雖檢察官具狀誤為抗告，但依刑事訴訟法規定，應視為已聲請撤銷原處分。

合議庭認為，受命法官審酌全案卷證後，認鄭亦麟等3人犯罪嫌疑重大，且有羈押的原因，但無羈押的必要，因此對鄭亦麟等3人作成具保等處分以替代羈押，已詳細敘明何以作此等判斷的相當理由，判斷並未違反比例原則或濫用裁量權限，自應予以維持，5日裁定駁回北檢聲請。

檢方調查，鄭亦麟在擔任綠能推動中心副執行長期間，涉嫌用胞弟名義，以「顧問費」名義收受東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子的賄款新台幣198萬元，並藉職權向台電施壓，另有不明財產增加601萬餘元。

北檢依貪污治罪條例等罪起訴鄭亦麟並求刑14年，全案移審後，鄭亦麟去年12月26日以300萬元交保。

