快訊

遭質疑海外價更低？ 金色三麥宣布台日同步下架玻璃瓶蜂蜜啤酒

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

他酒駕累罰27萬 打工分期繳罰款…終於想通了接受酒癮治療

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

48歲張姓男子2年多前騎機車，經台南東區裕永路時，經攔查後酒測超標，10年內第3次以上酒駕，台南市交通局裁處18萬元外，滯欠交通罰單等累計29萬6400元，而遭移送行政執行署台南分署強制執行，他到案承諾每月分期繳款外，更表達戒酒意願，經台南分署轉介治療。

台南分署指出，2023年2月間張開車行經新市區西拉雅大道，經善化警分局攔查，酒測值超標，遭交通局裁處9萬元，未料，同年12月間騎機車行經東區裕永路，經第一警分局攔查，酒測又超標，這次裁處18萬元。

據統計，張男10年內第3次以上酒駕，同一年內陸續遭交通局裁罰9萬元、18萬元，另滯欠4張交通罰單，累計6張罰單，金額合計29萬6400元。他逾期未繳納，遭移送強制執行。

台南分署通知他於上月間到場報告其財產狀況，他說，目前在工地打零工維生，沒有工作就在家，有欠銀行錢。他承諾每月分期繳款外，執行人員詢問後有意願酒癮治療，隨即由台南分署協助轉介。

台南分署表示，行政執行署最近與台灣戒酒及酒癮防治中心建立酒癮治療轉介管道，如果義務人有意願的話，分署可幫忙轉介至台灣戒酒暨酒癮防治中心，減少酒癮造成的傷害。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張男承諾每月分期繳納滯欠罰款外，執行人員詢問後有意願酒癮治療，隨即由台南分署協助轉介。圖／讀者提供
張男承諾每月分期繳納滯欠罰款外，執行人員詢問後有意願酒癮治療，隨即由台南分署協助轉介。圖／讀者提供

台南 罰單

延伸閱讀

戒酒4年仍難逃！52歲川菜主廚「胰臟炎併腸穿孔」命危 醫護救回今慶生

被打工大學生反嗆！《槍彈辯駁》小高和剛談成為遊戲製作人契機

不是失誤？凱旋門神秘「2036」投影 揭開名廚亞尼克喪子之痛

廉政平臺把關奏效 新北永平國小地下停車場廢棄物清運完成

相關新聞

真實版「瑪利歐賽車」？三重男騎贓車遇攔查 沿途丟雜物襲警遭訴

新北市三重區一名楊姓男子去年8月16日上午7時許，凌晨騎贓車為警發覺，為求脫身，非但未依員警要求停車，還以超速、闖紅燈等...

國民黨聲援黃呂錦茹…四叉貓開直播被潑飲料 男侮辱罪起訴

政治網紅「四叉貓」劉宇席去年4月在台北地檢署外直播，被現場聲援罷免連署書偽造案的游姓男子潑灑飲料。台北地檢署今偵結，依加...

銬鋼管、搔胸摸臀？網傳2警性騷美女 宜蘭警方震驚追查造謠男

網路社群貼文驚傳宜蘭某派出所2名員警巡邏時把年輕美女上銬，帶到廢棄屋銬在鋼管，上下其手調戲長達3小時，掀起網群譁然。羅東...

他酒駕累罰27萬 打工分期繳罰款…終於想通了接受酒癮治療

48歲張姓男子2年多前騎機車，經台南東區裕永路時，經攔查後酒測超標，10年內第3次以上酒駕，台南市交通局裁處18萬元外，...

租套房藏匿傅崐萁管家 律師張睿文遭移送懲戒

國民黨立法院黨團總召傅崐萁送競選小物，遭控涉反滲透法等罪，傅崐萁管家李慶隆一度失聯被通緝後投案，61歲律師張睿文涉助李在...

到校溝通爆口角 家長對老師潑水、罵光頭遭判拘役10天

基隆市某學校一名家長因小孩在校管教、師生相處問題，經由學校通知到校長室處理，溝通會談過程中，對一名老師丟擲水杯潑灑身體，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。