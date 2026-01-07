他酒駕累罰27萬 打工分期繳罰款…終於想通了接受酒癮治療

48歲張姓男子2年多前騎機車，經台南東區裕永路時，經攔查後酒測超標，10年內第3次以上酒駕，台南市交通局裁處18萬元外，滯欠交通罰單等累計29萬6400元，而遭移送行政執行署台南分署強制執行，他到案承諾每月分期繳款外，更表達戒酒意願，經台南分署轉介治療。

台南分署指出，2023年2月間張開車行經新市區西拉雅大道，經善化警分局攔查，酒測值超標，遭交通局裁處9萬元，未料，同年12月間騎機車行經東區裕永路，經第一警分局攔查，酒測又超標，這次裁處18萬元。

據統計，張男10年內第3次以上酒駕，同一年內陸續遭交通局裁罰9萬元、18萬元，另滯欠4張交通罰單，累計6張罰單，金額合計29萬6400元。他逾期未繳納，遭移送強制執行。

台南分署通知他於上月間到場報告其財產狀況，他說，目前在工地打零工維生，沒有工作就在家，有欠銀行錢。他承諾每月分期繳款外，執行人員詢問後有意願酒癮治療，隨即由台南分署協助轉介。

台南分署表示，行政執行署最近與台灣戒酒及酒癮防治中心建立酒癮治療轉介管道，如果義務人有意願的話，分署可幫忙轉介至台灣戒酒暨酒癮防治中心，減少酒癮造成的傷害。