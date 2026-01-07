快訊

遭質疑海外價更低？ 金色三麥宣布台日同步下架玻璃瓶蜂蜜啤酒

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

聽新聞
0:00 / 0:00

真實版「瑪利歐賽車」？三重男騎贓車遇攔查 沿途丟雜物襲警遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重區一名楊姓男子去年8月16日上午7時許，凌晨騎贓車為警發覺，為求脫身，非但未依員警要求停車，還以超速、闖紅燈等方式沿台65快速道路逃竄，沿途不斷向員警丟擲螺絲起子、抹布等雜物，過程猶如任天堂Switch遊戲「瑪利歐賽車」。新北地檢署依竊盜、妨害公務及妨害公眾往來安全3罪起訴楊男。

起訴指出，楊男案發日凌晨1時許，先在三重區大仁街偷走黃姓車主的機車，車內還有出車主汽車鑰匙、機車行照及2頂價值不斐的安全帽；接著又在上路前，偷走方姓車主機車內的墨鏡和護照。

楊男才剛剛上路5分鐘，行經泰山區大科路時，便遭員警發覺他騎的是贓車而上前攔查，楊男為躲避員警攔檢稽查，完全無視員警停車受檢的要求，將不能騎上快速道路普通重機，一路以超速、闖紅燈、未打方向燈及不依規定駛入來車道等方式，將機車騎上台65線逃逸。

過程中，楊男見員警緊追不捨，還隨手拿起機車上的雜物，沿途向員警丟擲螺絲起子、抹布等，以此強暴、脅迫方式妨害員警追捕，同時使往來民眾的交通產生危險。所幸楊男最後逃竄至台65線土城匝道時不慎自行摔車倒地，旋即遭後方追捕員警上前當場逮捕。

新北市三重區一名楊姓男子騎偷來的機車上路，為員警發覺上前攔查。豈料楊男非但不停車，還超速、闖紅燈沿台65快速道路逃竄，沿途還不斷向員警丟擲螺絲起子、抹布等雜物妨害追捕，遭新北檢依竊盜、妨害公務及妨害公眾往來安全3罪起訴。圖／示意圖，非當事人、物，聯合報系資料照片
新北市三重區一名楊姓男子騎偷來的機車上路，為員警發覺上前攔查。豈料楊男非但不停車，還超速、闖紅燈沿台65快速道路逃竄，沿途還不斷向員警丟擲螺絲起子、抹布等雜物妨害追捕，遭新北檢依竊盜、妨害公務及妨害公眾往來安全3罪起訴。圖／示意圖，非當事人、物，聯合報系資料照片

闖紅燈 車主

延伸閱讀

影／騎士毒駕闖紅燈還滑手機拒檢逃 海山警追捕壓制開13萬餘元罰單

肇事原因常見「未注意車前狀況」！學者：前因多是超速 只是很難舉證

超速 40 公里扣牌半年！新北嚴重超速案件翻 6 倍 民眾要政府檢視路段速限合理性

前夫擅用帳戶「繳美國房產費」遭訴　理科太太發聲：善良不是留給爛人糟蹋

相關新聞

真實版「瑪利歐賽車」？三重男騎贓車遇攔查 沿途丟雜物襲警遭訴

新北市三重區一名楊姓男子去年8月16日上午7時許，凌晨騎贓車為警發覺，為求脫身，非但未依員警要求停車，還以超速、闖紅燈等...

國民黨聲援黃呂錦茹…四叉貓開直播被潑飲料 男侮辱罪起訴

政治網紅「四叉貓」劉宇席去年4月在台北地檢署外直播，被現場聲援罷免連署書偽造案的游姓男子潑灑飲料。台北地檢署今偵結，依加...

銬鋼管、搔胸摸臀？網傳2警性騷美女 宜蘭警方震驚追查造謠男

網路社群貼文驚傳宜蘭某派出所2名員警巡邏時把年輕美女上銬，帶到廢棄屋銬在鋼管，上下其手調戲長達3小時，掀起網群譁然。羅東...

他酒駕累罰27萬 打工分期繳罰款…終於想通了接受酒癮治療

48歲張姓男子2年多前騎機車，經台南東區裕永路時，經攔查後酒測超標，10年內第3次以上酒駕，台南市交通局裁處18萬元外，...

租套房藏匿傅崐萁管家 律師張睿文遭移送懲戒

國民黨立法院黨團總召傅崐萁送競選小物，遭控涉反滲透法等罪，傅崐萁管家李慶隆一度失聯被通緝後投案，61歲律師張睿文涉助李在...

到校溝通爆口角 家長對老師潑水、罵光頭遭判拘役10天

基隆市某學校一名家長因小孩在校管教、師生相處問題，經由學校通知到校長室處理，溝通會談過程中，對一名老師丟擲水杯潑灑身體，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。