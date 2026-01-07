聽新聞
真實版「瑪利歐賽車」？三重男騎贓車遇攔查 沿途丟雜物襲警遭訴
新北市三重區一名楊姓男子去年8月16日上午7時許，凌晨騎贓車為警發覺，為求脫身，非但未依員警要求停車，還以超速、闖紅燈等方式沿台65快速道路逃竄，沿途不斷向員警丟擲螺絲起子、抹布等雜物，過程猶如任天堂Switch遊戲「瑪利歐賽車」。新北地檢署依竊盜、妨害公務及妨害公眾往來安全3罪起訴楊男。
起訴指出，楊男案發日凌晨1時許，先在三重區大仁街偷走黃姓車主的機車，車內還有出車主汽車鑰匙、機車行照及2頂價值不斐的安全帽；接著又在上路前，偷走方姓車主機車內的墨鏡和護照。
楊男才剛剛上路5分鐘，行經泰山區大科路時，便遭員警發覺他騎的是贓車而上前攔查，楊男為躲避員警攔檢稽查，完全無視員警停車受檢的要求，將不能騎上快速道路普通重機，一路以超速、闖紅燈、未打方向燈及不依規定駛入來車道等方式，將機車騎上台65線逃逸。
過程中，楊男見員警緊追不捨，還隨手拿起機車上的雜物，沿途向員警丟擲螺絲起子、抹布等，以此強暴、脅迫方式妨害員警追捕，同時使往來民眾的交通產生危險。所幸楊男最後逃竄至台65線土城匝道時不慎自行摔車倒地，旋即遭後方追捕員警上前當場逮捕。
