國民黨聲援黃呂錦茹…四叉貓開直播被潑飲料 男侮辱罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

政治網紅「四叉貓」劉宇席去年4月在台北地檢署外直播，被現場聲援罷免連署書偽造案的游姓男子潑灑飲料。台北地檢署今偵結，依加重公然侮辱罪嫌起訴游男。劉與游男、趙翁互控傷害部分均不起訴。

全案起源於，台北地檢署偵辦罷免連署書偽造案，約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，地檢署外有眾多支持者集結聲援，四叉貓去年4月17日晚間在北檢外直播，遭擲水瓶辱罵。當晚他在臉書發文報平安，已回家請乾淨身上黏膩的飲料，「除了被淋飲料被偷踢偷打還有被搶走一支麥克風，沒什麼大事，還能吃得下消夜，讓大家擔心了」

起訴指出，41歲游男去年4月17日晚上7點30分許，見劉與現場群眾政治立場不同，心生不滿將飲料潑灑到劉的頭部，丟飲料空瓶到劉身上，足以貶損劉的名譽、人格及社會評價。檢方今偵結，游拒絕以5萬和解，全案依加重公然侮辱罪嫌起訴。劉控告游男涉傷害罪部分撤告。

71歲趙姓老翁涉在當晚腳踢劉的大腿，檢方認為監視器畫面中，趙有踢腳但未踢到劉，罪嫌不足不起訴。趙另控訴劉推開他並撞倒路旁警用機車，使他腳踝扭傷，檢方則認為趙不慎踩空、自行跌倒受傷，劉獲不起訴處分。

四叉貓去年在北檢外直播遭潑飲料，游姓男子涉加重公然侮辱罪嫌起訴。圖／本報資料照片
