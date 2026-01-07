聽新聞
0:00 / 0:00
國民黨聲援黃呂錦茹…四叉貓開直播被潑飲料 男侮辱罪起訴
政治網紅「四叉貓」劉宇席去年4月在台北地檢署外直播，被現場聲援罷免連署書偽造案的游姓男子潑灑飲料。台北地檢署今偵結，依加重公然侮辱罪嫌起訴游男。劉與游男、趙翁互控傷害部分均不起訴。
全案起源於，台北地檢署偵辦罷免連署書偽造案，約談國民黨北市黨部主委黃呂錦茹等人，地檢署外有眾多支持者集結聲援，四叉貓去年4月17日晚間在北檢外直播，遭擲水瓶辱罵。當晚他在臉書發文報平安，已回家請乾淨身上黏膩的飲料，「除了被淋飲料被偷踢偷打還有被搶走一支麥克風，沒什麼大事，還能吃得下消夜，讓大家擔心了」
起訴指出，41歲游男去年4月17日晚上7點30分許，見劉與現場群眾政治立場不同，心生不滿將飲料潑灑到劉的頭部，丟飲料空瓶到劉身上，足以貶損劉的名譽、人格及社會評價。檢方今偵結，游拒絕以5萬和解，全案依加重公然侮辱罪嫌起訴。劉控告游男涉傷害罪部分撤告。
71歲趙姓老翁涉在當晚腳踢劉的大腿，檢方認為監視器畫面中，趙有踢腳但未踢到劉，罪嫌不足不起訴。趙另控訴劉推開他並撞倒路旁警用機車，使他腳踝扭傷，檢方則認為趙不慎踩空、自行跌倒受傷，劉獲不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言