快訊

遭質疑海外價更低？ 金色三麥宣布台日同步下架玻璃瓶蜂蜜啤酒

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

聽新聞
0:00 / 0:00

銬鋼管、搔胸摸臀？網傳2警性騷美女 宜蘭警方震驚追查造謠男

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

網路社群貼文驚傳宜蘭某派出所2名員警巡邏時把年輕美女上銬，帶到廢棄屋銬在鋼管，上下其手調戲長達3小時，掀起網群譁然。羅東警分局今天立即截圖展開調查，並無貼文者指控情事，同時追查鎖定一名30幾歲男子，通知他到案說明，將依違反「社會秩序維護法」送辦。

貼文時間約在今天上午9時許，文中指出，民國115年的新年希望要有一個案例，「宜蘭縣政府警察局羅東分局順安派出所」2位好色嬉鬧警察，駕駛警車在順安國小校門口附近看到一位美女，利用職權將無辜美女依涉嫌妨害名譽罪逮捕，把美女上銬載往冬山鄉中山休閒農業區。

貼文還說，員警把人載到一間廢棄房屋，把無辜美女銬在鋼管上，然後持黑布條、膠帶將美女的雙眼矇住、嘴巴貼上，順安派出所2名嬉鬧警察對無辜美女性騷擾「在美女胸部上搔癢」，還調戲美女「對美女耳朵吹氣及吹口哨」、「對美女摸屁股、摸大腿」…長達3小時以上。

貼文男子指稱，過幾天後有民眾檢舉到警政署，督察人員到順安派出所處理時，依法將2名好色嬉鬧警察記過懲處，依「性騷擾防治法」移送宜蘭地檢署。

警方在貼文出現幾分鐘就看到，馬上截圖，雖然貼文後來撤下，經追查已鎖定一名年約30幾歲宜蘭男子，通知他到案說明。羅東警分局表示，網路發表任何言論若內容涉及散布謠言，影響公共安寧者，可依「社會秩序維護法」裁罰；若有意圖散布於眾、指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，更可能觸犯「誹謗罪」。

網路社群傳出宜蘭某派出所員警巡邏時把年輕美女上銬，帶到廢棄屋銬在鋼管，上下其手搔胸摸臀，調戲長達3小時。羅東警分局今天追查造謠男子，將依「社會秩序維護法」送辦。圖／警方提供社群截圖
網路社群傳出宜蘭某派出所員警巡邏時把年輕美女上銬，帶到廢棄屋銬在鋼管，上下其手搔胸摸臀，調戲長達3小時。羅東警分局今天追查造謠男子，將依「社會秩序維護法」送辦。圖／警方提供社群截圖
網路社群驚傳宜蘭某派出所員警巡邏時把年輕美女上銬，帶到廢棄屋銬在鋼管，上下其手搔胸摸臀，調戲長達3小時。羅東警分局今天追查造謠男子，將依「社會秩序維護法」送辦。本報資料照
網路社群驚傳宜蘭某派出所員警巡邏時把年輕美女上銬，帶到廢棄屋銬在鋼管，上下其手搔胸摸臀，調戲長達3小時。羅東警分局今天追查造謠男子，將依「社會秩序維護法」送辦。本報資料照

警察 宜蘭 性騷擾

延伸閱讀

日本福井縣前知事杉本達治 傳送性騷訊息多達約1000則

杏輝宜蘭馬拉松將開跑 有機會抽中60吋電視、吸塵器及掃地機器人

爭取宜蘭縣長選戰提名！吳宗憲拋政策辯論 張勝德：機制並無辯論

影／烏龜翻成日常？宜蘭不時都有翻車秀 市區郊區輪番上演！

相關新聞

真實版「瑪利歐賽車」？三重男騎贓車遇攔查 沿途丟雜物襲警遭訴

新北市三重區一名楊姓男子去年8月16日上午7時許，凌晨騎贓車為警發覺，為求脫身，非但未依員警要求停車，還以超速、闖紅燈等...

國民黨聲援黃呂錦茹…四叉貓開直播被潑飲料 男侮辱罪起訴

政治網紅「四叉貓」劉宇席去年4月在台北地檢署外直播，被現場聲援罷免連署書偽造案的游姓男子潑灑飲料。台北地檢署今偵結，依加...

銬鋼管、搔胸摸臀？網傳2警性騷美女 宜蘭警方震驚追查造謠男

網路社群貼文驚傳宜蘭某派出所2名員警巡邏時把年輕美女上銬，帶到廢棄屋銬在鋼管，上下其手調戲長達3小時，掀起網群譁然。羅東...

他酒駕累罰27萬 打工分期繳罰款…終於想通了接受酒癮治療

48歲張姓男子2年多前騎機車，經台南東區裕永路時，經攔查後酒測超標，10年內第3次以上酒駕，台南市交通局裁處18萬元外，...

租套房藏匿傅崐萁管家 律師張睿文遭移送懲戒

國民黨立法院黨團總召傅崐萁送競選小物，遭控涉反滲透法等罪，傅崐萁管家李慶隆一度失聯被通緝後投案，61歲律師張睿文涉助李在...

到校溝通爆口角 家長對老師潑水、罵光頭遭判拘役10天

基隆市某學校一名家長因小孩在校管教、師生相處問題，經由學校通知到校長室處理，溝通會談過程中，對一名老師丟擲水杯潑灑身體，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。