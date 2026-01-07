銬鋼管、搔胸摸臀？網傳2警性騷美女 宜蘭警方震驚追查造謠男

網路社群貼文驚傳宜蘭某派出所2名員警巡邏時把年輕美女上銬，帶到廢棄屋銬在鋼管，上下其手調戲長達3小時，掀起網群譁然。羅東警分局今天立即截圖展開調查，並無貼文者指控情事，同時追查鎖定一名30幾歲男子，通知他到案說明，將依違反「社會秩序維護法」送辦。

貼文時間約在今天上午9時許，文中指出，民國115年的新年希望要有一個案例，「宜蘭縣政府警察局羅東分局順安派出所」2位好色嬉鬧警察，駕駛警車在順安國小校門口附近看到一位美女，利用職權將無辜美女依涉嫌妨害名譽罪逮捕，把美女上銬載往冬山鄉中山休閒農業區。

貼文還說，員警把人載到一間廢棄房屋，把無辜美女銬在鋼管上，然後持黑布條、膠帶將美女的雙眼矇住、嘴巴貼上，順安派出所2名嬉鬧警察對無辜美女性騷擾「在美女胸部上搔癢」，還調戲美女「對美女耳朵吹氣及吹口哨」、「對美女摸屁股、摸大腿」…長達3小時以上。

貼文男子指稱，過幾天後有民眾檢舉到警政署，督察人員到順安派出所處理時，依法將2名好色嬉鬧警察記過懲處，依「性騷擾防治法」移送宜蘭地檢署。