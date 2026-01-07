租套房藏匿傅崐萁管家 律師張睿文遭移送懲戒

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁送競選小物，遭控涉反滲透法等罪，傅崐萁管家李慶隆一度失聯被通緝後投案，61歲律師張睿文涉助李在北市租套房，日前依藏匿犯人罪判刑8月，緩刑5年，向公庫支付120萬元。檢方今依律師法等，將張移送懲戒。

台北地檢署針對張睿文案，認為張確有對檢察機關或司法警察機關矇蒙蔽欺罔，足以損害律師名譽或信用、刻意阻礙真實發現之行為，且情節重大，顯已該當律師法73條應移送懲戒。

張從1986年擔任律師迄今為資深律師，去年3月10日陪同涉違反商業會計法的李慶隆至北機站詢問、北檢訊問，隔日替李辯護「沒有逃亡之虞」卻協助李租下套房藏匿。

李慶隆去年3月12日下午11時許，開車到張的律師事務所地下停車場停車，原地拆卸前後車牌，上樓與張會合取得套房鑰匙，張涉半夜開車載李到北市大安區麗水街套房，由房仲帶李入住，並支付1萬7千元的月租金。

台北地方法院審理，依藏匿人犯罪判張有期徒刑8月，緩刑5年，向公庫支付120萬元，可上訴。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁的管家李慶隆（中）。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁的管家李慶隆（中）。圖／聯合報系資料照片

