到校溝通爆口角 家長對老師潑水、罵光頭遭判拘役10天

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市某學校一名家長因小孩在校管教、師生相處問題，經由學校通知到校長室處理，溝通會談過程中，對一名老師丟擲水杯潑灑身體，並口出「光頭」等語，法官強暴侮辱罪判處家長拘役10天，得易科罰金1萬元。

檢方起訴指出，這名家長去年12月某日，因小孩在校管教、師生相處問題，經由學校通知到校長室，與一名課任老師溝通會談。家長被控在不特定人得以共見共聞的校長室內，以「光頭」、「啞巴」等語辱罵老師，並丟擲水杯潑灑老師的身體衣物，老師認為遭到強暴方式侮辱，報警處理。

檢方起訴時以「啞巴」一詞涉有公然侮辱罪嫌，法官審理指出，家長原話是說「你啞巴是不是啊，我在跟你講話有聽到嗎，蛤，你有聽到嗎，你是不是啞巴，蛤，為什麼不講話，你回答我。」法官認為依家長發言前後脈絡，他只是質疑老師默而不答，並不是基於侮辱告訴人的原意說出該詞，因此單以「啞巴」一詞並未構成公然侮辱罪。

基隆地院判決書指出，家長坦承與老師發生口角，並口出「光頭」一語及向老師人潑水，但他沒有講「垃圾」、「啞巴」等辱罵之詞。

法官審理指出，這名家長不思以平和理性方式表達對於老師的不滿，率爾侮辱，貶抑老師的名譽，所為實有不當，依強暴侮辱罪判處家長拘役10天，得易科罰金，1天折算1千元。

一名家長到學校溝通會談起口角，對老師潑水、罵光頭遭判拘役10天，可易科罰金。本報資料照片
