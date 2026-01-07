砍死幫傭...女凶手解保單想換輕判 高院泰國連線死者母

泰籍配偶林怡如將雇用4天的逃逸泰籍女移工Suthida丟包基隆大武崙山區，Suthida識破反抗，林女砍殺對方多刀後棄屍，基隆地院國民法官庭依殺人罪判林女14年6月徒刑。林女上訴，台灣高等法院今審理，死者家屬索賠，林女同意解約名下2張保單中的1張，賠償124萬元。高院透過通訊軟體詢問死者母親意見，對方同意原諒，但疑惑「賠完就不用關了？」

林怡如（47歲）原籍泰國，以移工身分來台，與台灣人結婚而取得我國國籍，但婚姻關係不順而離婚，一對兒女分別已22歲、18歲。林女在臉書「小鬼找工作」社團刊登廣告招聘幫傭，持觀光簽證來台、逾期停留年餘的Suthida看到廣告後，隨即與林女聯繫，2024年5月6日由男友帕譚亞陪同至林女位基隆中正區住處樓下，Suthida上樓後即在林女住處工作，並住在林女客廳外推之處。

林怡如聘用違法移工4天，5月10日晚間6點53分騎車載Suthida蓄意「丟包」在山上，Suthida不依，兩人起爭執。林女一怒之下，拿安全帽毆打Suthida頭部數下，Suthida頭部鈍傷、小腦挫傷破裂，林女再以利刃朝被害人揮砍、追擊，Suthida的左肱動脈被刺破，大量出血死亡。11日清晨6點14分，Suthida被人發現死在大武崙產業道路旁的草叢中。

一審審理時，林怡如否認有殺人犯意，雖口頭表示抱歉，但答辯中一再責怪被害人不願留下，執意跟隨才導致悲劇；合議庭認為她沒有悔意，也未實質對被害人家屬賠償。律師主張林女非故意殺人，案發時因精神疾病發作，辨識能力降低，涉犯7年以上傷害致死罪或遺棄致死罪，而非殺人罪。但經鑑定，林女當時精神狀況正常，一審判14年6月徒刑。

林女針對量刑上訴，高院先前開庭時，她表示願意解約保單、拿100萬元和被害家屬和解，但強調「我不要全部拿喔，只要拿100萬元」。高院今開庭，Suthida的母親委託律師彭傑義擔任訴訟代理人，死者母親原先希望林怡如將2張保單都解約用來賠償，但林女今將賠償金額提高為124萬元，但堅拒將另外1張保單解約，並表示自己的母親需要洗腎，自己也需用錢。

高院請來泰國辦事處人員協助，當庭撥打電話與在泰國的Suthida的母親對話，Suthida的母親同意以124萬元和解，並請法官依法判決。

因林怡如遭羈押，客戶要解約保單，保險公司必須親訪、避免詐騙，且解約金要匯至泰國的銀行，流程並不簡單。高院開庭時光是透過通譯與被害人家屬、聯繫富邦人壽就耗去許多時間。因被害家屬今提起刑事附帶民事訴訟，審判長要求林怡如與死者家屬對話，詎料林女開口就是要求對方原諒，並央求對方讓法官「判最輕的刑」，審判長當庭提醒「妳要不要道歉啊？一直叫人家原諒？」

眼見和解在即，死者的表姊從話筒一方發聲，批評「人都殺了，這樣就解決的？不能接受」。Suthida的母親考量女兒還有2個小孩要教育費，暫選擇和解。