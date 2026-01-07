將工程剩餘大理石賤賣侵吞 陸軍八軍團上士為2小孩求法官給機會

陸軍第八軍團203旅朱姓上士3年多前辦理大內營區整修工程，竣工後廠商將剩餘566片大理石點交給部隊，遭他載往石材行變賣5萬元後作為家用，案件曝光後部隊追回石材，朱也被迫退休。台南地院今上午審理，單親爸的他請求法官減輕其刑，給予緩刑機會，可以照顧2個小孩。

檢方起訴指出，朱於2022年3月至2023年9月間擔任陸軍第八軍團203旅旅部連上士，並辦理大內營區整體整修工程等。得標廠商於2022年11月底竣工，將剩餘566片大理石點交予203旅。

未料，朱隔年4月間涉侵占公有財物，將該批大理石載至台南新化區石材行，並收取5萬元，並將該款項充作家用花光光。

檢方指出，朱坦承犯行，在量刑部分，建請法官適法判決。

朱的律師為他辯護，指朱於偵查中自白外，服役14年期間工作表現優異，近5年來，3年甲上、1年優等、1年特優，在部隊表現可圈可點；身為單親爸的他，而且一個人要扶養2名小孩。律師說，他因一時糊塗而觸法，事後贓物已全數追回，但因涉重罪，有情輕法重之虞，且無前科，也無再犯之虞，請求法官依法減輕其刑，並給予緩刑機會。